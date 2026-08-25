Передача технологій Storm Shadow є сигналом для Трампа, щоб надати Україні Patriot, – ЗМІ

Рішення передати Україні технології для виробництва ракет Storm Shadow є насамперед політичним кроком у бік США, а не негайною збройною допомогою. Британський військовий експерт Льюїс Пейдж вважає, що цей жест покликаний переконати Дональда Трампа надати Києву ліцензії на ракети-перехоплювачі до систем Patriot.

Як повідомляє видання The Telegraph, розгортання власних ліній випуску франко-британських авіаційних ракет вимагатиме років складних робіт. До моменту появи перших серійних зразків український оборонно-промисловий комплекс вже буде здатен масово продукувати власну ефективнішу зброю.

Як передача ракет від Великої Британії може вплинути на рішення Трампа?

Британський аналітик зазначає, що за багатьма параметрами українська розробка "Фламінго" FP-5 перевершує застарілі західні аналоги. Сама ж передача технічної документації нагадує історію з танками "Челленджер", які мало вплинули на бойові дії безпосередньо, але змусили інших союзників розпочати власні постачання важкої бронетехніки.

Зараз Україна відчуває найгостріший дефіцит саме засобів протиповітряної оборони для відбиття балістичних ударів. Для знищення таких цілей підходять американські комплекси Patriot, THAAD, SM-6 або європейські системи SAMP/T.

Виробництво ракет-перехоплювачів набагато складніше, ніж виробництво безпілотних літальних апаратів. Patriot – це саме те, чого насправді хоче Зеленський. Українці знайшли способи протистояти російським дронам і крилатим ракетам, але єдиним доступним засобом захисту від балістичних і гіперзвукових ракет є Patriot,

– зазначає британський військовий експерт Льюїс Пейдж.

Він нагадує, що президент Дональд Трамп раніше обіцяв надати ліцензію на виробництво боєприпасів до Patriot, але згодом змінив свою позицію. Ситуація ускладнюється тим, що арсенали США суттєво виснажені через конфлікт з Іраном, а залишки перехоплювачів оцінюють менш ніж у 1000 одиниць при річному виробництві в 600 штук.

Оптимальним виходом експерти вважають створення нових виробничих майданчиків у Німеччині та Польщі. Це дозволить захистити стратегічні заводи від прямих російських ракетних атак.

Керівництво союзників сподівається, що демонстративні дії Лондона та Парижа допоможуть змінити позицію Вашингтона щодо передачі ліцензій. Переговорний процес розраховують активізувати під час засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, європейські лідери планують у вересні вирушити до США, щоб переконати Дональда Трампа посилити протиповітряну оборону України ракетами-перехоплювачами для Patriot. Ініціативу пов'язують із підготовкою до зимового періоду та необхідністю захистити українську енергетичну інфраструктуру від російських балістичних ударів.

Британський прем'єр Енді Бернем розраховує використати дипломатичний вплив, щоб переконати країни, які мають такі комплекси та запаси ракет до них, передати боєприпаси Україні.