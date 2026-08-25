Как сообщает издание The Telegraph, развертывание собственных линий по производству франко-британских авиационных ракет потребует нескольких лет сложной работы. К моменту появления первых серийных образцов украинский оборонно-промышленный комплекс уже будет способен массово производить собственное, более эффективное оружие.

Как поставка ракет из Великобритании может повлиять на решение Трампа?

Британский аналитик отмечает, что по многим параметрам украинская разработка "Фламинго" FP-5 превосходит устаревшие западные аналоги. Сама же передача технической документации напоминает историю с танками "Челленджер", которые мало повлияли на боевые действия напрямую, но заставили других союзников начать собственные поставки тяжелой бронетехники.

Сейчас Украина испытывает острейший дефицит именно средств противовоздушной обороны для отражения баллистических ударов. Для уничтожения таких целей подходят американские комплексы Patriot, THAAD, SM-6 или европейские системы SAMP/T.

Производство ракет-перехватчиков гораздо сложнее, чем производство беспилотных летательных аппаратов. "Патриот" – это именно то, что на самом деле хочет Зеленский. Украинцы нашли способы противостоять российским дронам и крылатым ракетам, но единственным доступным средством защиты от баллистических и гиперзвуковых ракет является "Патриот",

– отмечает британский военный эксперт Льюис Пейдж.

Он напоминает, что президент Дональд Трамп ранее обещал предоставить лицензию на производство боеприпасов для "Пэтриот", но впоследствии изменил свою позицию. Ситуация осложняется тем, что арсеналы США существенно истощены из-за конфликта с Ираном, а остатки перехватчиков оцениваются менее чем в 1000 единиц при годовом производстве в 600 штук.

Оптимальным выходом эксперты считают создание новых производственных площадок в Германии и Польше. Это позволит защитить стратегические заводы от прямых российских ракетных атак.

Руководство союзников надеется, что демонстративные действия Лондона и Парижа помогут изменить позицию Вашингтона по вопросу передачи лицензий. Переговорный процесс планируется активизировать во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, европейские лидеры планируют в сентябре отправиться в США, чтобы убедить Дональда Трампа усилить противовоздушную оборону Украины ракетами-перехватчиками для Patriot. Эту инициативу связывают с подготовкой к зимнему периоду и необходимостью защитить украинскую энергетическую инфраструктуру от российских баллистических ударов.

Британский премьер Энди Бернем рассчитывает использовать дипломатическое влияние, чтобы убедить страны, обладающие такими комплексами и запасами ракет к ним, передать боеприпасы Украине.