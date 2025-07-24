Рішення безстрокове: Лукашенку та оточенню заборонили в'їзд до Естонії

Уряд Естонії в четвер, 24 липня, ухвалив рішення зробити санкції проти Білорусі безстроковими, продовживши заборону на в'їзд для ключових представників білоруського режиму до країни. Ініціативу вніс міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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Що відомо про заборону в'їзду до Естонії для Лукашенка?

Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна наголосив, що ситуація з правами людини в Білорусі залишається незмінною, а підтримка Мінськом російської агресії проти України лише посилює необхідність тиску.

Протягом майже п'яти років після введення санкцій у Білорусі не відбулося позитивних змін. Ми не можемо заплющувати очі на репресії, тому санкції повинні зберігатися без обмеження за термінами,

– заявив Цахкна.

У списку осіб, які підпадають під санкції, включили 273 особи, серед яких високопосадовці, судді, силовики, пропагандисти та наближені до Олександра Лукашенка.

До цього списку ввійшов і сам Лукашенко, якого ні Естонія, ні низка інших країн Європейського Союзу не вважають легітимним очільником держави.

У видання нагадали, що санкції було вперше запроваджено Естонією у 2020 році на тлі масштабних протестів після президентських виборів у Білорусі. Раніше вони кілька разів продовжувалися та були терміновими.