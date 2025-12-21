Макрон вимушено зрадив Мерца у питанні України, – Financial Times

Німецький канцлер наполегливо просував ідею використання заморожених російських активів для допомоги Україні. І коли настав час для ЄС ухвалювати остаточне рішення, Фрідріх Мерц виявив, що йому бракує підтримки головного союзника – Франції.

За тиждень до вирішального саміту ЄС у Брюсселі французький президент Еммануель Макрон публічно не заперечував проти німецької пропозиції. Але приватно його команда висловлювала сумніви у законності вилучення російських активів та застерігала, що через високі борги Франція не зможе гарантувати повернення активів у Москву, якщо це знадобиться терміново, передає 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Як Макрон зрадив Мерца, і чому?

Початковий план ЄС полягав у тому, щоб надати Україні "репараційний кредит" коштом заморожених російських активів у розмірі до 210 мільярдів євро.

Проти цього виступила Бельгія, де зосереджена більшість російських активів. Коли Брюссель підтримали інші країни на чолі з Італією, Макрон наважився і собі висловитися проти.

Макрон зрадив Мерца і знає, що за це доведеться заплатити. Але він такий слабкий, що не мав іншого вибору, як підтримати Джорджію Мелоні,

– сказав високопоставлений дипломат ЄС, знайомий із перебігом саміту, який відбувся 18 грудня.

Після приходу до влади Фрідріха Мерца Німеччина і Франція нібито помінялися місцями.

Раніше у Парижі вважали, що саме Берлін постійно обмежує здатність Європи діяти, а тепер усе змінилося. На чолі Німеччини опинився ініціативний та рішучий канцлер, та тільки тепер самі французи заслабкі, щоб бути сміливими.

Франція має високі державні борги та політичну нестабільність у другій половині терміну Макрона. Цей дисбаланс поховав надії на суттєве оновлення франко-німецького союзу, який раніше стимулював ключові політичні кроки ЄС.

У Брюсселі справді відчувається, що Берлін – головний гравець, а вплив Франції слабкий,

– каже Джорджина Райт, старша наукова співробітниця Німецького фонду Маршалла у Парижі.

Підвів Маркон Мерца і в іншому ключовому питанні. Німецький канцлер розраховував, що на саміті вдасться дійти згоди щодо підписання угоди ЄС – Меркосур. Політик хотів, аби угоду уклали до кінця грудня. Втім, проти неї виступив французький президента, заручившись підтримкою від Джорджії Мелоні. Італійська прем'єра домоглася відтермінування угоди на кілька тижнів, позбавивши Мерца ще однієї політичної перемоги.

Довідка: Угода Меркосур – це торговельна угода між Європейським Союзом (ЄС) та Меркосуром – економічним блоком південноамериканських країн: Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай (Венесуела тимчасово не бере участь).

Тим часом Мерц підтримав ідеї, які раніше просувала Франція: європейську стратегічну автономію, політику "купуй європейське" в обороні та захист єдиного ринку від недобросовісної конкуренції. Нещодавно Берлін також почав вводити торгові заходи проти китайської сталі, відходячи від попередньої позиції Німеччини.

У певному сенсі ЄС зараз діє так, як раніше хотіла Франція. Але сама Франція відступає. На саміті у Брюсселі було видно, що Париж ставить власні національні інтереси вище за інтереси ЄС.

