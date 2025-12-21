Макрон вынужденно предал Мерца в вопросе Украины, – Financial Times

Немецкий канцлер настойчиво продвигал идею использования замороженных российских активов для помощи Украине. И когда пришло время для ЕС принимать окончательное решение, Фридрих Мерц обнаружил, что ему не хватает поддержки главного союзника – Франции.

За неделю до решающего саммита ЕС в Брюсселе французский президент Эммануэль Макрон публично не возражал против немецкого предложения. Но частным образом его команда выражала сомнения в законности изъятия российских активов и предостерегала, что из-за высоких долгов Франция не сможет гарантировать возврат активов в Москву, если это понадобится срочно, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Путин себя выдал: аналитик указал на интересные детали в новых заявлениях диктатора

Как Макрон предал Мерца, и почему?

Первоначальный план ЕС заключался в том, чтобы предоставить Украине "репарационный кредит" за счет замороженных российских активов в размере до 210 миллиардов евро.

Против этого выступила Бельгия, где сосредоточено большинство российских активов. Когда Брюссель поддержали другие страны во главе с Италией, Макрон решился и себе высказаться против.

Макрон предал Мерца и знает, что за это придется заплатить. Но он такой слабый, что не имел другого выбора, как поддержать Джорджию Мелони,

– сказал высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с ходом саммита, который состоялся 18 декабря.

После прихода к власти Фридриха Мерца Германия и Франция словно поменялись местами.

Ранее в Париже считали, что именно Берлин постоянно ограничивает способность Европы действовать, а теперь все изменилось. Во главе Германии оказался инициативный и решительный канцлер, но только теперь сами французы слишком слабые, чтобы быть смелыми.

Франция имеет высокие государственные долги и переживает политическую нестабильность во второй половине срока Макрона. Этот дисбаланс похоронил надежды на существенное обновление франко-германского союза, который ранее стимулировал ключевые политические шаги ЕС.

В Брюсселе действительно чувствуется, что Берлин – главный игрок, а влияние Франции слабое,

– говорит Джорджина Райт, старшая научная сотрудница Немецкого фонда Маршалла в Париже.

Подвел Маркон Мерца и в другом ключевом вопросе. Немецкий канцлер рассчитывал, что на саммите удастся прийти к согласию относительно подписания соглашения ЕС – Меркосур. Политик хотел, чтобы соглашение заключили до конца декабря. Впрочем, против него выступил французский президента, заручившись поддержкой Джорджии Мелони. Итальянский премьер добилась отсрочки сделки на несколько недель, лишив Мерца еще одной политической победы.

Справка: Соглашение Меркосур – это торговое соглашение между Европейским Союзом (ЕС) и Меркосур – экономическим блоком южноамериканских стран: Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай (Венесуэла временно не участвует).

Между тем Мерц поддержал идеи, которые ранее продвигала Франция: европейскую стратегическую автономию, политику "покупай европейское" в обороне и защиту единого рынка от недобросовестной конкуренции. Недавно Берлин также начал вводить торговые меры против китайской стали, отходя от предыдущей позиции Германии.

В определенном смысле ЕС сейчас действует так, как раньше хотела Франция. Но сама Франция отступает. На саммите в Брюсселе было видно, что Париж ставит собственные национальные интересы выше интересов ЕС.

Что известно о решении ЕС относительно замороженных активов России?