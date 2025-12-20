На это в разговоре с 24 Каналом, комментируя недавние высказывания Путина, обратил внимание журналист, аналитик-международник Александр Демченко. Он добавил, что такие заявления свидетельствуют о том, что за стол переговоров, как того хочет президент США, Путин садиться не собирается.

Смотрите также "Грабеж, доверия к ЕС больше нет": Путин планирует судиться за российские активы

Какой четкий сигнал дал Путин?

Аналитик-международник отметил, что на днях представитель Кремля Песков также сделал заявление, на которое следует обратить внимание. Он озвучил, что гарантии безопасности и пребывания на территории Украины иностранного военного контингента для России – табу, и она на это не согласится. По словам Демченко, это означает, что любой мирной сделке – конец.

Будут переговоры Украины и США, Европы. Затем американцы приедут к Путину накануне Рождества или Нового года, а он им скажет, что ему это больше неинтересно. Путин вообще этот процесс затягивает. Это не процесс, это имитация,

– констатировал Демченко.

По убеждению журналиста, главе Кремля важно тянуть время, чтобы США не вводили новые санкции против России. Кроме того, он хочет, чтобы российские средства высвободили из Европы (говорится о российских замороженных активах). Путин хочет, чтобы ему пошли на уступки.

Ключевые планы, которые Россия сегодня очертила, по словам Демченко – это форсирование линии фронта, увеличение численности своей армии. Во время заседания коллегии минобороны Путин дал четкий сигнал, сказав, что если действующие европейские лидеры не захотят договариваться с Москвой, то будут другие.

Это сигнализирует о том, что Путин готов атаковать Европу, начинать против нее войну, ставить там свою агентуру за деньги, новых "орбанов",

– озвучил Демченко.

Какие еще заявления недавно сделал Путин?