На это в разговоре с 24 Каналом, комментируя недавние высказывания Путина, обратил внимание журналист, аналитик-международник Александр Демченко. Он добавил, что такие заявления свидетельствуют о том, что за стол переговоров, как того хочет президент США, Путин садиться не собирается.
Какой четкий сигнал дал Путин?
Аналитик-международник отметил, что на днях представитель Кремля Песков также сделал заявление, на которое следует обратить внимание. Он озвучил, что гарантии безопасности и пребывания на территории Украины иностранного военного контингента для России – табу, и она на это не согласится. По словам Демченко, это означает, что любой мирной сделке – конец.
Будут переговоры Украины и США, Европы. Затем американцы приедут к Путину накануне Рождества или Нового года, а он им скажет, что ему это больше неинтересно. Путин вообще этот процесс затягивает. Это не процесс, это имитация,
– констатировал Демченко.
По убеждению журналиста, главе Кремля важно тянуть время, чтобы США не вводили новые санкции против России. Кроме того, он хочет, чтобы российские средства высвободили из Европы (говорится о российских замороженных активах). Путин хочет, чтобы ему пошли на уступки.
Ключевые планы, которые Россия сегодня очертила, по словам Демченко – это форсирование линии фронта, увеличение численности своей армии. Во время заседания коллегии минобороны Путин дал четкий сигнал, сказав, что если действующие европейские лидеры не захотят договариваться с Москвой, то будут другие.
Это сигнализирует о том, что Путин готов атаковать Европу, начинать против нее войну, ставить там свою агентуру за деньги, новых "орбанов",
– озвучил Демченко.
Какие еще заявления недавно сделал Путин?
Во время "прямой линии" российский диктатор в очередной раз обвинил Украину в том, что она якобы не готова к мирному урегулированию. Зато Россия якобы наоборот этого хочет.
Глава Кремля в очередной раз высказался о том, что якобы не Россия начинала войну. Путин оправдывался, что у него не было другого варианта и первыми ее развязал "киевский режим при поддержке западных сил".
Путин заверил, что не будет начинать войну против Европы, однако при определенных условиях. Он озвучил, что этого не будет, если другие страны будут относиться к России с уважением, соблюдать ее интересы.