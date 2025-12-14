"З нас ракета": Захарова саркастично запропонувала Єврокомісії "покинути планету"
- Марія Захарова закликала країни ЄС вийти з ООН і запропонувала Єврокомісії "покинути планету" через бойкот російських дипломатів.
- Раніше ЄСЗС видала інструкції щодо уникнення спілкування з російськими дипломатами, щоб мінімізувати ризики і показати солідарність з країнами, які постраждали від агресії Росії.
Представниця МЗС Росії Марія Захарова "закликала" країни Євросоюзу вийти зі складу ООН. Також посадовиця запропонувала Єврокомісії "покинути планету" через бойкот російських дипломатів.
Відповідну заяву Захарова зробила у власному телеграм-каналі, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також У ЄС схвалили поетапну відмову від російського газу: коли має припинитися імпорт
Як у Росії реагують на дії Європи?
Нещодавно Європейська Служба зовнішніх справ (ЄСЗС) видала нові інструкції для європейських дипломатів щодо спілкування з представниками Росії.
За словами Захарової, дипломатам радять не потрапляти на камеру разом з російськими колегами та загалом уникати заходів, де вони беруть участь.
У відповідь в МЗС Росії заявили, що рекомендації європейських дипломатичних структур нібито є "напівзаходами". Захарова саркастично зазначила, що вихід ЄС з ООН, доки там є Росія, "став би зрілим рішенням".
Та й 20-й пакет русофобських санкцій не може обійтися без заяви про те, що Єврокомісія відлітає з планети, поки на ній залишилися росіяни. З нас ракета,
– цинічно додала росіянка.
Водночас у Брюсселі наголосили, що рекомендації ЄСЗС не носять персонального характеру, а спрямовані на мінімізацію ризиків і демонстрацію солідарності з країнами, які зазнали агресії з боку Росії.
Які нові санкції можуть запровадити проти Росії?
Наразі Україна та ЄС вже обговорюють підготовку до нового 20 санкційного пакета проти Росії. Зокрема йдеться про посилення санкцій проти енергетичної галузі ворога та компаній, що підтримують військово-промисловий комплекс.
Перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця зауважив під час Санкційного саміту, що поки Росія відкидає будь-які мирні зусилля, санкції проти неї повинні лише посилюватися.
Обговорення тривають, однак питання запровадження пакета санкцій до Різдва навряд чи підійматимуть. Ймовірно, що обговорення нових обмежень проти Росії розпочнеться приблизно у січні 2026 року.