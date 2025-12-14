Представниця МЗС Росії Марія Захарова "закликала" країни Євросоюзу вийти зі складу ООН. Також посадовиця запропонувала Єврокомісії "покинути планету" через бойкот російських дипломатів.

Відповідну заяву Захарова зробила у власному телеграм-каналі, повідомляє 24 Канал.

Як у Росії реагують на дії Європи?

Нещодавно Європейська Служба зовнішніх справ (ЄСЗС) видала нові інструкції для європейських дипломатів щодо спілкування з представниками Росії.

За словами Захарової, дипломатам радять не потрапляти на камеру разом з російськими колегами та загалом уникати заходів, де вони беруть участь.

У відповідь в МЗС Росії заявили, що рекомендації європейських дипломатичних структур нібито є "напівзаходами". Захарова саркастично зазначила, що вихід ЄС з ООН, доки там є Росія, "став би зрілим рішенням".

Та й 20-й пакет русофобських санкцій не може обійтися без заяви про те, що Єврокомісія відлітає з планети, поки на ній залишилися росіяни. З нас ракета,

– цинічно додала росіянка.

Водночас у Брюсселі наголосили, що рекомендації ЄСЗС не носять персонального характеру, а спрямовані на мінімізацію ризиків і демонстрацію солідарності з країнами, які зазнали агресії з боку Росії.

Які нові санкції можуть запровадити проти Росії?