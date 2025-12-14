"Из нас ракета": Захарова саркастически предложила Еврокомиссии "покинуть планету"
- Мария Захарова призвала страны ЕС выйти из ООН и предложила Еврокомиссии "покинуть планету" из-за бойкота российских дипломатов.
- Ранее ЕСЗС выдала инструкции по избежанию общения с российскими дипломатами, чтобы минимизировать риски и показать солидарность со странами, которые пострадали от агрессии России.
Представительница МИД России Мария Захарова "призвала" страны Евросоюза выйти из состава ООН. Также чиновница предложила Еврокомиссии "покинуть планету" из-за бойкота российских дипломатов.
Соответствующее заявление Захарова сделала в собственном телеграмм-канале, сообщает 24 Канал.
Как в России реагируют на действия Европы?
Недавно Европейская Служба внешних дел (ЕСВД) выдала новые инструкции для европейских дипломатов по общению с представителями России.
По словам Захаровой, дипломатам советуют не попадать на камеру вместе с российскими коллегами и вообще избегать мероприятий, где они участвуют.
В ответ в МИД России заявили, что рекомендации европейских дипломатических структур якобы являются "полумерами". Захарова саркастически отметила, что выход ЕС из ООН, пока там есть Россия, "стал бы зрелым решением".
Да и 20-й пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, пока на ней остались россияне. С нас ракета,
– цинично добавила россиянка.
В то же время в Брюсселе отметили, что рекомендации ЕСВД не носят персонального характера, а направлены на минимизацию рисков и демонстрацию солидарности со странами, которые подверглись агрессии со стороны России.
Какие новые санкции могут ввести против России?
Сейчас Украина и ЕС уже обсуждают подготовку к нового 20 санкционного пакета против России. В частности речь идет об усилении санкций против энергетической отрасли врага и компаний, поддерживающих военно-промышленный комплекс.
Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отметил во время Санкционного саммита, что пока Россия отвергает любые мирные усилия, санкции против нее должны только усиливаться.
Обсуждения продолжаются, однако вопрос введения пакета санкций до Рождества вряд ли будут поднимать. Вероятно, что обсуждение новых ограничений против России начнется примерно в январе 2026 года.