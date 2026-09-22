Ми швидше досягнемо миру, ніж це здається, – Трамп про війну в Україні

Дональд Трамп висловився про війну Росії проти України. Він впевнений, що завершення бойових дій може настати "швидше, ніж здається".

Про це президент США заявив 22 вересня під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Що каже Трамп про війну?

У своїй промові Трамп зазначив, що Білий дім "дуже тісно" працює з українським і російським лідерами, щоб завершити війну.

Я дивлюся на ті фотографії з поля бою і справді не хочу їх більше бачити,

– додав американський лідер.