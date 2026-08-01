Можуть стояти росіяни: політолог розібрав наслідки міграційної кризи в Іспанії

Близько 50 тисяч мігрантів з Марокко прорвалися до іспанського міста Сеута, влада Іспанії терміново направила туди армію. Через цю ситуацію в Євросоюзі навіть закликали виключити країну з Шенгенської зони.

Як розповів 24 Каналу політолог Олег Саакян, міграційна криза може бути індикатором значно гірших проблем. Адже контрольована міграція як інструмент асиметричної війни не є новою технологією.

Іспанія виявилася неготовою: яке слабке місце мала країна?

В історії воєн є приклади, коли одні фортеці осаджували, спеціально виштовхуючи людей з інших, запускали чутки і так перевантажували інші фортеці, щоб там не вистачало провіанту та ресурсів.

Контрольована міграція, стимулювання до втечі – це стара технологія. У сучасній воєнній науці є добре концептуалізовані механізми через обстріли, міграційні потоки, штурми кордонів. Це відпрацьовувалося в Афганістані, а також у часи В’єтнамської війни.

Тобто тут проглядається класична технологія. У 2021 році, а потім уже під час повномасштабного вторгнення в Україну, така міграційна технологія застосовувалася на кордоні з Балтійськими країнами та Польщею з території Білорусі. І зараз ми бачимо, як хитають Іспанію,

– підкреслив політолог.

Поки важко сказати, хто саме це робить, але очевидно, що технологія не нова. Спусковим гачком, стало те, що в Іспанії лібералізували міграційне законодавство, адже при владі є ліві сили, які залишаються на позиціях умовного космополітизму.

Політолог ситуацію з мігрантами в Іспанії: дивіться відео

При цьому Іспанія не відмовляється від своїх заморських територій – спадку колоніального минулого. Ця непослідовність і певний етико-соціальний розрив у ідеологічному полі Іспанії теж дає змогу для провокації. Саме там було слабке місце нинішнього іспанського уряду та держави, щоб їхні недруги атакували їх з африканських країн. Ба більше, до цього спонукала сама географія у регіоні.

Зверніть увагу! Мігранти проривалися до невеликого анклаву Іспанії. Це крихітне місто на африканському узбережжі. Марокко не визнає владу іспанців над Суетою. Загалом до міста прорвалися близько 49 тисяч нелегалів, втім сотні уже повертаються в Марокко. На жаль, відомо про щонайменше 18 загиблих. Чимало з них потонули у морі, намагаючись дістатися Сеути. Ще кілька загинули через тисняву на пляжі.

Вихід із ситуації, на жаль, буде не дуже добрим: доведеться змінювати міграційне законодавство й запроваджувати жорсткі норми.

Важливо зазначити, що Європа дедалі частіше стає жертвою гібридних і асиметричних методів агресії. Про міграційну кризу упродовж багатьох років попереджали аналітики. Це одна з технологій, яку використовуватимуть недруги, передусім Росія, і до неї треба бути готовими.

"Європа не зробила висновків навіть із польського та балтійського кейсів, із білоруського сценарію. І тепер Іспанія виявилася абсолютно обеззброєною та неготовою до того, про що вже говорили й що вже траплялося на кордонах ЄС", – наголосив Олег Саакян.

Чи може бути причетною Росія?

На думку політолога, такий сценарій цілком можливий. Вплив Росії на африканському континенті залишається серйозним, у Північній Африці теж є її присутність. Забезпечити ресурсну, фінансову й інформаційну складову такої операції росіяни цілком спроможні.

Чи є достатня протидія росіянам? Немає. Чи ця вразливість була очевидна? Очевидна. Чи Росія робила раніше таке? Робила. Тут не потрібно тричі задумуватись, адже одразу видно низку ознак, що Росія за цим може стояти,

– додав політолог.

Чи це тільки Росія, чи разом з іншими суб’єктами – це треба розслідувати. Але здивувань ні в кого не буде, якщо за цим виявиться доволі активна участь Кремля.