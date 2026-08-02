Серед мігрантів, які прорвали кордон Іспанії, виявили марокканських шпигунів, – ЗМІ

Іспанські правоохоронці заявили, що серед мігрантів, які прорвали кордон у Сеуті, виявили співробітників марокканських спецслужб. За даними ЗМІ, вони стежили за діями іспанських сил безпеки та збирали розвідувальну інформацію.

Про це пише видання El Español.

Що відомо про викриття шпигунів?

За інформацією видання, підозрюваних розвідників зафіксували за допомогою систем відеоспостереження, встановлених на кордоні. Джерела стверджують, що їхня присутність під час подібних міграційних криз не є новою – аналогічні випадки вже фіксували під час хвиль міграційного тиску на Сеуту та Мелілью.

У розвідці Іспанії вважають, що така операція має ознаки гібридної війни й навряд чи могла відбутися без участі марокканських спецслужб. За даними співрозмовників видання, їхнім завданням було спостереження за масовим проривом кордону, збір інформації про розгортання іспанських сил безпеки та аналіз їхньої реакції.

У Генеральному штабі Цивільної гвардії пов'язують нову хвилю нелегальної міграції з дипломатичною напругою між Іспанією та Марокко. Серед можливих причин називають рішення Верховного суду Іспанії щодо повернення мігрантів на кордоні, а також недавній візит прем'єр-міністра Педро Санчеса до Алжиру, який є регіональним суперником Марокко.

Нагадаємо, тисячі мігрантів 30 липня прорвалися з Марокко до іспанського анклаву Сеута морем і через прикордонні огорожі. За даними ЗМІ, до Іспанії під час спроби перетину кордону загинула сотня людей. Через загострення ситуації Іспанія перекинула до Сеути військових, водолазний підрозділ, військовий корабель і збільшила кількість спецпризначенців.

За оцінками Цивільної гвардії Іспанії, до анклаву Сеута вже потрапили близько 49 тисяч мігрантів із Марокко. Для порівняння, у самому місті проживає лише приблизно 84 тисячі людей. Кількість прибулих вже перевищує половину чисельності місцевого населення, що створює значне навантаження на інфраструктуру, правоохоронців і служби екстреного реагування.

Через масовий потік мігрантів Італія тимчасово призупинила дію Шенгенської угоди з Іспанією та відновила прикордонний контроль на морських і повітряних маршрутах через міграційну кризу в Сеуті. За словами прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні, обмеження є тимчасовими й діятимуть лише до стабілізації ситуації. Франція також посилила контроль на кордоні з Іспанією, а частина країн ЄС підтримала жорсткіші заходи, хоча Іспанія розкритикувала рішення Риму, наголосивши на необхідності дотримання європейських угод і єдності ЄС.