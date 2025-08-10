Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив низку заяв про війну в Україні. За словами американського чиновника, США спробують знайти рішення, яке покладе кінець конфлікту Москви і Києва. Втім, ймовірно, жодній зі сторін протистояння воно не сподобається.

Джей Ді Венс наголосив, що, мовляв, Європа має взяти на себе більшу роль у врегулюванні війни в Україні. США, за його словами, закінчують її фінансування, передає 24 Канал.

Дивіться також США зараз планують, коли Путін і Зеленський зможуть сісти за стіл переговорів, – Венс

Як США пропонують завершити війну в Україні?

В інтерв'ю Fox News віцепрезидент США сказав, що Вашингтон намагатиметься знайти якесь вирішення конфлікту, виходячи з поточної лінії фронту в Україні.

Ми спробуємо знайти якесь переговорне врегулювання, з яким українці та росіяни зможуть жити, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства,

– сказав Венс.

Водночас він визнав, що і українці, і росіяни, зрештою, будуть незадоволені умовами майбутньої мирної угоди.

Нагадаємо, що 15 серпня на Алясці має відбутися саміт Путіна і Трампа. Раніше президент США казав, що домовленості щодо припинення вогню в Україні охоплюватимуть певний "обмін територіями".