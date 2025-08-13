13 серпня відбулося багато перемовин між США, Європою й Україною. Як пишуть ЗМІ, Венс запевнив Зеленського та європейських лідерів, що США не будуть вести переговори щодо припинення війни без них.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Дивіться також Як росіяни продали Аляску американцям і чому саме тут відбудуться переговори Путіна і Трампа

Що пообіцяли Україні у США?

Венс теж брав участь у перемовинах.

Віцепрезидент Джей Ді Венс під час сьогоднішньої розмови запевнив президента України Володимира Зеленського та європейських союзників, що США не вестимуть переговори з Росією щодо вирішення війни в Україні без України чи Європи, повідомили два німецькі урядовці, які брали участь у розмові та попросили залишитися анонімними для обговорення делікатних дипломатичних питань,

– ідеться в дописі.

Чиновники розповіли: Трамп, Венс та інші члени адміністрації США "виявили високий інтерес до того, що Україна та європейські союзники вважають ключовими моментами дипломатичних переговорів".

Нагадаємо, Київ і Брюссель наполягають, щоб їхні інтереси були враховані та щоб США та Росія не укладали угод за спиною Зеленського. Україна вимагає гарантій безпеки, а питання територій вирішать після припинення вогню.

До речі, 13 серпня між Україною, ЄС і США було узгоджено 5 ключових принципів щодо припинення війни.