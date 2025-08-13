13 августа состоялось много переговоров между США, Европой и Украиной. Как пишут СМИ, Вэнс заверил Зеленского и европейских лидеров, что США не будут вести переговоры о прекращении войны без них.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Что пообещали Украине в США?

Вэнс тоже участвовал в переговорах.

Вице-президент Джей Ди Вэнс во время сегодняшнего разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников, что США не будут вести переговоры с Россией по решению войны в Украине без Украины или Европы, сообщили два немецких чиновника, которые участвовали в разговоре и попросили остаться анонимными для обсуждения деликатных дипломатических вопросов,

– говорится в заметке.

Чиновники рассказали: Трамп, Вэнс и другие члены администрации США "проявили высокий интерес к тому, что Украина и европейские союзники считают ключевыми моментами дипломатических переговоров".

Напомним, Киев и Брюссель настаивают, чтобы их интересы были учтены и чтобы США и Россия не заключали сделок за спиной Зеленского. Украина требует гарантий безопасности, а вопрос территорий решат после прекращения огня.

Кстати, 13 августа между Украиной, ЕС и США было согласовано 5 ключевых принципов по прекращению войны.