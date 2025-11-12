У Британії намагалися відкрити неформальний канал зв'язку з Путіним, – FT

Радник британського прем'єр-міністра з національної безпеки Джонатан Пауелл намагався відкрити неформальний канал зв'язку з російським президентом Володимиром Путіним. Це сталося на тлі побоювань у Європі щодо непослідовного підходу Трампа до війни в Україні.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Дивіться також F-16 у небі, "Гарпуни" на морі, танки на суші: що 9 західних коаліцій дали Україні у війні з Росією

Що відомо про спробу Британії відкрити канал зв'язку з Путіним?

Джонатан Пауелл спробував відкрити неформальний канал зв'язку з російським диктатором, тому що Британія та її європейські союзники побоювалися, що адміністрація президента США Дональда Трампа може знехтувати їхніми інтересами щодо України.

Власні джерела видання повідомили, що Пауелл, досвідчений перемовник, на початку 2025 року зателефонував помічнику Путіна з питань зовнішньої політики Юрію Ушакову.

Співрозмовники зазначили, що підхід Пауелла був задуманий як спосіб забезпечити правильне донесення позиції Британії та інших європейських країн до росіян. Втім, телефонна розмова між Пауелом і Ушаковим була одноразовою і не відкрила нового каналу зв'язку з найближчим оточенням Путіна.

Побоювання викликає те, що ми передаємо обговорення з росіянами американцям,

– каже джерело.

Європейський чиновник зауважив, що дзвінок Пауелла не був частиною скоординованої ініціативи G7, а радше незалежною ініціативою Британії, підтриманою деякими європейськими столицями.

Британський чиновник не заперечив, що Пауелл, якого прем'єр Британії Кір Стармер минулого року призначив своїм радником, намагався налагодити неформальний канал комунікації. Кремль, своєю чергою, відмовився від коментарів.

Інший посадовець зазначив, що деякі союзники висловили занепокоєння через ініціативу Пауелла, який спробував налагодити зв'язок з росіянами, мовляв, до того, як на Росію буде чинитися більший тиск за допомогою санкцій та інших заходів, які мають на меті змусити Москву вести переговори про закінчення війни з найслабшої позиції.

Також існували побоювання, що адміністрація Трампа може бути обурена спробою Пауелла відкрити окремий канал комунікації з Росією поза межами мирної кампанії США.

Чому європейські лідери занепокоєні політикою Трампа?