В Британии пытались открыть неформальный канал связи с Путиным, – FT

Советник британского премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался открыть неформальный канал связи с российским президентом Владимиром Путиным. Это произошло на фоне опасений в Европе относительно непоследовательного подхода Трампа к войне в Украине.

Что известно о попытке Британии открыть канал связи с Путиным?

Джонатан Пауэлл попытался открыть неформальный канал связи с российским диктатором, потому что Британия и ее европейские союзники опасались, что администрация президента США Дональда Трампа может пренебречь их интересами в отношении Украины.

Собственные источники издания сообщили, что Пауэлл, опытный переговорщик, в начале 2025 года позвонил помощнику Путина по вопросам внешней политики Юрию Ушакову.

Собеседники отметили, что подход Пауэлла был задуман как способ обеспечить правильное донесение позиции Британии и других европейских стран до россиян. Впрочем, телефонный разговор между Пауэллом и Ушаковым был одноразовым и не открыл нового канала связи с ближайшим окружением Путина.

Опасения вызывает то, что мы передаем обсуждение с россиянами американцам,

– говорит источник.

Европейский чиновник отметил, что звонок Пауэлла не был частью скоординированной инициативы G7, а скорее независимой инициативой Британии, поддержанной некоторыми европейскими столицами.

Британский чиновник не отрицал, что Пауэлл, которого премьер Британии Кир Стармер в прошлом году назначил своим советником, пытался наладить неформальный канал коммуникации. Кремль, свою очередь, отказался от комментариев.

Другой чиновник отметил, что некоторые союзники выразили обеспокоенность из-за инициативы Пауэлла, который попытался наладить связь с россиянами, мол, до того, как на Россию будет оказываться большее давление с помощью санкций и других мер, которые имеют целью заставить Москву вести переговоры об окончании войны с самой слабой позиции.

Также существовали опасения, что администрация Трампа может быть возмущена попыткой Пауэлла открыть отдельный канал коммуникации с Россией вне мирной кампании США.

