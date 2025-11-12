Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Что известно о попытке Британии открыть канал связи с Путиным?
Джонатан Пауэлл попытался открыть неформальный канал связи с российским диктатором, потому что Британия и ее европейские союзники опасались, что администрация президента США Дональда Трампа может пренебречь их интересами в отношении Украины.
Собственные источники издания сообщили, что Пауэлл, опытный переговорщик, в начале 2025 года позвонил помощнику Путина по вопросам внешней политики Юрию Ушакову.
Собеседники отметили, что подход Пауэлла был задуман как способ обеспечить правильное донесение позиции Британии и других европейских стран до россиян. Впрочем, телефонный разговор между Пауэллом и Ушаковым был одноразовым и не открыл нового канала связи с ближайшим окружением Путина.
Опасения вызывает то, что мы передаем обсуждение с россиянами американцам,
– говорит источник.
Европейский чиновник отметил, что звонок Пауэлла не был частью скоординированной инициативы G7, а скорее независимой инициативой Британии, поддержанной некоторыми европейскими столицами.
Британский чиновник не отрицал, что Пауэлл, которого премьер Британии Кир Стармер в прошлом году назначил своим советником, пытался наладить неформальный канал коммуникации. Кремль, свою очередь, отказался от комментариев.
Другой чиновник отметил, что некоторые союзники выразили обеспокоенность из-за инициативы Пауэлла, который попытался наладить связь с россиянами, мол, до того, как на Россию будет оказываться большее давление с помощью санкций и других мер, которые имеют целью заставить Москву вести переговоры об окончании войны с самой слабой позиции.
Также существовали опасения, что администрация Трампа может быть возмущена попыткой Пауэлла открыть отдельный канал коммуникации с Россией вне мирной кампании США.
Почему европейские лидеры обеспокоены политикой Трампа?
Напомним, Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят средства на помощь Украине, указывая на "вред" от предыдущей поддержки для Киева. Он отметил, что США получают средства через продажу вооружения НАТО, и утверждает, что война в Украине больше не угрожает миру.
Западные СМИ отмечают, что Трамп не смог достичь мира в Украине из-за сложности войны и нежелания Путина идти на компромисс.
Президент США рассматривает возможность инициировать мирный саммит и призвать к прекращению огня, но Россия может выступить против этого.