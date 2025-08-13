Президент США Дональд Трамп усе ще не задоволений діями Путіна. Попри це він хоче зустрітися з ним 15 серпня.

Про це розповів неназваний американський посадовець, інформує 24 Канал з посиланням на Axios.

Дивіться також Путін і Трамп зустрінуться на військовій базі США на Алясці: яке історичне значення вона має

Як Трамп заграє з Росією перед переговорами попри своє невдоволення її діями?

Американський посадовець пояснив, що у заявах Трампа інколи лунають проросійські тези. Це лише через те, що так зростають шанси укласти угоду з Москвою.

За його словами, Трамп усе ще розлючений на Путіна.

Чиновник також заявив, що навіть у разі невдачі дипломатичних зусиль Трампа, США продовжать продавати зброю країнам НАТО, які потім передаватимуть її Україні.

Нагадаємо, у середу, 13 серпня, відбудеться відеоконференція Трампа із Зеленським та європейськими лідерами.Очікується, що відеоконференція між Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та Європейського Союзу відбудеться о 12:00 за Гринвічем (15:00 за Києвом).