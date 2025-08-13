Трамп "все еще зол" на Путина: пророссийские заявления нужны, чтобы наладить контакт, – Axios
- Трамп все еще недоволен действиями Путина, но планирует встречу с ним 15 августа.
- Пророссийские заявления Трампа направлены на повышение шансов заключения сделки с Москвой.
- Даже в случае неудачи дипломатических усилий, США продолжат продавать оружие странам НАТО для передачи Украине.
- Состоится видеоконференция Трампа с Зеленским и европейскими лидерами 13 августа.
Президент США Дональд Трамп все еще не доволен действиями Путина. Несмотря на это он хочет встретиться с ним 15 августа.
Об этом рассказал неназванный американский чиновник, информирует 24 Канал со ссылкой на Axios.
Как Трамп заигрывает с Россией перед переговорами несмотря на свое недовольство ее действиями?
Американский чиновник объяснил, что в заявлениях Трампа иногда звучат пророссийские тезисы. Это только потому, что так растут шансы заключить сделку с Москвой.
По его словам, Трамп все еще зол на Путина.
Чиновник также заявил, что даже в случае неудачи дипломатических усилий Трампа, США продолжат продавать оружие странам НАТО, которые затем будут передавать его Украине.
Напомним, в среду, 13 августа, состоится видеоконференция Ожидается, что видеоконференция между Трампом, Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Европейского Союза состоится в среду 13 августа по Гринвичу состоится в 12:00 по Гринвичу (15:00 по Киеву).