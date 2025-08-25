Хоча Дональд Трамп відійшов від деяких позицій Путіна, істотного прогресу у завершенні війни в Україні поки що не спостерігається. Минулого тижня під час зустрічі Володимира Зеленського з сімома європейськими лідерами у Білому домі атмосфера була ретельно зрежисованою на користь господаря.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Читайте також Його дописи на це натякають: що може зробити Трамп, якщо Путін не зустрінеться з Зеленським

Як Трамп намагається вести переговори?

Під час зустрічі один за одним європейські лідери щедро хвалили Трампа за його лідерство, підживлюючи "невгамовний апетит" політика до лестощів. Володимир Зеленський, аби уникнути повторення конфлікту, приїхав у новому костюмі та висловив подяку щонайменше 11 разів менше ніж за п'ять хвилин.

Європейські лідери залишили Білий дім із відчуттям полегшення: їм вдалося відвернути президента США від деяких пропозицій, які він міг зробити Путіну під час зустрічі на Алясці.

Для європейських політиків це стало своєрідним майстер-класом у веденні переговорів із Трампом. Проте попри всі ці дипломатичні маневри, реального прогресу у досягненні його оголошеної мети – "покласти край вбивствам і зупинити війну в Україні" – поки що не спостерігається.

Макс Бергман з Центру стратегічних і міжнародних досліджень порівняв таку дипломатію з каруселлю: багато руху, трохи нудоти, запаморочення – і в підсумку ти повертаєшся на те саме місце.

Тип дипломатії Трампа справді дезорієнтує, він ґрунтується на кількох основоположних принципах і часто перевертається через його мінливі позиції та заяви, які виявляються порожніми,

– йдеться в матеріалі.

Після зустрічі з Путіним, на якій він вимагав припинення вогню та погрожував "серйозними наслідками" у разі відмови, Трамп повідомив, що воно вже не потрібне. Натомість президент запропонував одразу мирний договір – позицію, яка збігається з інтересами Путіна.

Однак Кремль продовжує вимагати від України поступок, включно з відмовою від значної частини Донбасу.

Враховуючи, що Путін не зміг забезпечити собі цю землю військовим шляхом, тиск на Україну, щоб вона добровільно передала території, був би повним фарсом і обуренням… Це заохотило б агресорів у світі силою захоплювати чужі землі,

– застерегли у спільній статті колишній посол США Ерік С. Едельман та директор Інституту Джорджа Буша Девід Дж. Крамер.

Для Трампа ж думки експертів мало значать: він призначив Віткоффа, забудовника та давнього друга, своїм спецпредставником, а досвідчених співробітників у Раді національної безпеки й розвідці практично усунув.

За словами аналітиків, тепер Трамп намагається шукати швидких політичних перемог, ігноруючи традиційні дипломатичні процеси.

Чи відбудеться зустріч Путіна та Зеленського?