Хотя Дональд Трамп отошел от некоторых позиций Путина, существенного прогресса в завершении войны в Украине пока не наблюдается. На прошлой неделе во время встречи Владимира Зеленского с семью европейскими лидерами в Белом доме атмосфера была тщательно срежиссированной в пользу хозяина.

Как Трамп пытается вести переговоры?

Во время встречи один за другим европейские лидеры щедро хвалили Трампа за его лидерство, подпитывая "неуемный аппетит" политика к лести. Владимир Зеленский, чтобы избежать повторения конфликта, приехал в новом костюме и выразил благодарность по меньшей мере 11 раз меньше чем за пять минут.

Европейские лидеры покинули Белый дом с чувством облегчения: им удалось отвлечь президента США от некоторых предложений, которые он мог сделать Путину во время встречи на Аляске.

Для европейских политиков это стало своеобразным мастер-классом в ведении переговоров с Трампом. Однако несмотря на все эти дипломатические маневры, реального прогресса в достижении его объявленной цели – "положить конец убийствам и остановить войну в Украине" – пока не наблюдается.

Макс Бергман из Центра стратегических и международных исследований сравнил такую дипломатию с каруселью: много движения, немного тошноты, головокружение – и в итоге ты возвращаешься на то же место.

Тип дипломатии Трампа действительно дезориентирует, он основывается на нескольких основополагающих принципах и часто переворачивается из-за его меняющихся позиций и заявлений, которые оказываются пустыми,

После встречи с Путиным, на которой он требовал прекращения огня и угрожал "серьезными последствиями" в случае отказа, Трамп сообщил, что оно уже не нужно. Вместо этого президент предложил сразу мирный договор – позицию, которая совпадает с интересами Путина.

Однако Кремль продолжает требовать от Украины уступок, включая отказ от значительной части Донбасса.

Учитывая, что Путин не смог обеспечить себе эту землю военным путем, давление на Украину, чтобы она добровольно передала территории, было бы полным фарсом и возмущением... Это поощрило бы агрессоров в мире силой захватывать чужие земли,

– предостерегли в совместной статье бывший посол США Эрик С. Эдельман и директор Института Джорджа Буша Дэвид Дж. Крамер.

Для Трампа же мнения экспертов мало значат: он назначил Уиткоффа, застройщика и давнего друга, своим спецпредставителем, а опытных сотрудников в Совете национальной безопасности и разведке практически устранил.

По словам аналитиков, теперь Трамп пытается искать быстрых политических побед, игнорируя традиционные дипломатические процессы.

Состоится ли встреча Путина и Зеленского?