Міністри закордонних справ ЄС мають зустрітися 11 серпня. Головні дипломати європейських країн хочуть обговорити, як тиснути на Росію для реальних переговорів щодо миру в Україні

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар високої представниці Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас для Sky News.

Що відомо про зустріч глав МЗС ЄС?

Кая Каллас оголосила про зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, попередивши, що США можуть змусити Росію до переговорів.

США мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та Росією повинна охоплювати позицію України та ЄС, оскільки це питання безпеки як України, так і всієї Європи,

– написала Каллас у листах, надісланих електронною поштою.

Висока представниця ЄС також зауважила, що всі тимчасово окуповані території України конституційно закріплені за Києвом, а також застерегла, що будь-яка угода не повинна слугувати "трампліном для подальшої російської агресії" проти України, трансатлантичного альянсу та Європи.

До слова, раніше низка європейських лідерів та міністрів висловила підтримку Україні та закликала до справедливого миру. У Європі також наголосили, що виступають за суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.