Министры иностранных дел ЕС должны встретиться 11 августа. Главные дипломаты европейских стран хотят обсудить, как давить на Россию для реальных переговоров по миру в Украине

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий высокой представительницы Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас для Sky News.

Что известно о встрече глав МИД ЕС?

Кая Каллас объявила о встрече министров иностранных дел Европейского Союза, предупредив, что США могут принудить Россию к переговорам.

США имеют силу заставить Россию к серьезным переговорам. Любое соглашение между США и Россией должно охватывать позицию Украины и ЕС, поскольку это вопрос безопасности как Украины, так и всей Европы,

– написала Каллас в письмах, присланных по электронной почте.

Высокая представительница ЕС также отметила, что все временно оккупированные территории Украины конституционно закреплены за Киевом, а также предостерегла, что любое соглашение не должно служить "трамплином для дальнейшей российской агрессии" против Украины, трансатлантического альянса и Европы.

К слову, ранее ряд европейских лидеров и министров выразил поддержку Украине и призвал к справедливому миру. В Европе также отметили, что выступают за суверенитет и территориальную целостность нашего государства.