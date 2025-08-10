Главы МИД ЕС 11 августа обсудят, как заставить Россию сесть за стол серьезных переговоров
- Главы МИД ЕС встретятся 11 августа, чтобы обсудить, как давить на Россию для реальных переговоров по миру в Украине.
- Кая Каллас заявила, что США могут заставить Россию к серьезным переговорам, но соглашение должно учитывать позицию Украины и ЕС.
- ЕС признает все временно оккупированные территории Украины закреплены за Киевом, а любое соглашение не должно способствовать дальнейшей агрессии России.
Министры иностранных дел ЕС должны встретиться 11 августа. Главные дипломаты европейских стран хотят обсудить, как давить на Россию для реальных переговоров по миру в Украине
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий высокой представительницы Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каи Каллас для Sky News.
Что известно о встрече глав МИД ЕС?
Кая Каллас объявила о встрече министров иностранных дел Европейского Союза, предупредив, что США могут принудить Россию к переговорам.
США имеют силу заставить Россию к серьезным переговорам. Любое соглашение между США и Россией должно охватывать позицию Украины и ЕС, поскольку это вопрос безопасности как Украины, так и всей Европы,
– написала Каллас в письмах, присланных по электронной почте.
Высокая представительница ЕС также отметила, что все временно оккупированные территории Украины конституционно закреплены за Киевом, а также предостерегла, что любое соглашение не должно служить "трамплином для дальнейшей российской агрессии" против Украины, трансатлантического альянса и Европы.
К слову, ранее ряд европейских лидеров и министров выразил поддержку Украине и призвал к справедливому миру. В Европе также отметили, что выступают за суверенитет и территориальную целостность нашего государства.