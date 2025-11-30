Наступного тижня Зеленський зіткнеться з новою хвилею тиску щодо мирної угоди, – WP

Наступного тижня Володимир Зеленський зіткнеться з новою хвилею тиску з боку США з вимогою укласти угоду щодо завершення війни. Це відбувається на тлі масштабного корупційного скандалу, закликів опозиції до повного оновлення уряду та постійних російських обстрілів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Перед яким вибором постає Зеленський?

Раптова відставка керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який також був головним перемовником зі США, сталася лише за кілька годин після того, як його будинок обшукали антикорупційні органи.

Невдовзі після цього Росія атакувала Україну сотнями дронів і ракет. До ранку понад пів мільйона мешканців столиці залишилися без світла.

Тим часом Вашингтон наполягає на завершенні суперечливої угоди щодо припинення війни: спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа очікують у Москві наступного тижня, а оновлена українська делегація вже прямує до США на переговори.

Рустема Умерова, секретаря РНБО, призначили замість Єрмака головою делегації. Це рішення викликало внутрішню критику на тлі підозр, що він також може бути причетним до корупційного скандалу.

Поки команда докладно опрацьовує ключові деталі мирного плану, опозиційні депутати також закликають Зеленського замінити ключових міністрів і підтримати нову коаліцію в парламенті. Міністри юстиції та енергетики вже пішли у відставку цього місяця після того, як їх звинуватили у причетності до корупційного скандалу.

Зеленському доведеться одночасно долати всі ці кризи й шукати заміну своєму найвідданішому соратнику, якого критикували за концентрацію влади в Офісі президента та перешкоджання роботі кар'єрних дипломатів, але який роками мав довіру президента в найчутливіших питаннях воєнного часу,

– зазначають у WP.

Хоча відставку Єрмака можна тлумачити як перешкоду в мирному процесі, експерти кажуть, що це радше зміцнює репутацію України у боротьбі з корупцією.

Тим часом українські високопосадовці наголошують на важливості єдності.

Атака Росії – це демонстративна відповідь на всі мирні ініціативи України та наших партнерів,

– написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, Москва хоче продовжувати вбивати українців та сіяти хаос і руйнування в Європі. Водночас країну-терористку можливо зупинити завдяки єдності та колективній силі.

Коли відбудеться зустріч делегацій?