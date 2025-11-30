На следующей неделе Зеленский столкнется с новой волной давления по мирному соглашению, – WP

На следующей неделе Владимир Зеленский столкнется с новой волной давления со стороны США с требованием заключить соглашение о завершении войны. Это происходит на фоне масштабного коррупционного скандала, призывов оппозиции к полному обновлению правительства и постоянных российских обстрелов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Перед каким выбором стоит Зеленский?

Внезапная отставка руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который также был главным переговорщиком с США, произошла всего через несколько часов после того, как его дом обыскали антикоррупционные органы.

Вскоре после этого Россия атаковала Украину сотнями дронов и ракет. К утру более полумиллиона жителей столицы остались без света.

Между тем Вашингтон настаивает на завершении противоречивого соглашения о прекращении войны: специального посланника президента США Стива Уиткоффа ожидают в Москве на следующей неделе, а обновленная украинская делегация уже направляется в США на переговоры.

Рустема Умерова, секретаря СНБО, назначили вместо Ермака главой делегации. Это решение вызвало внутреннюю критику на фоне подозрений, что он также может быть причастен к коррупционному скандалу.

Пока команда подробно прорабатывает ключевые детали мирного плана, оппозиционные депутаты также призывают Зеленского заменить ключевых министров и поддержать новую коалицию в парламенте. Министры юстиции и энергетики уже ушли в отставку в этом месяце после того, как их обвинили в причастности к коррупционному скандалу.

Зеленскому придется одновременно преодолевать все эти кризисы и искать замену своему самому преданному соратнику, которого критиковали за концентрацию власти в Офисе президента и препятствование работе карьерных дипломатов, но который годами имел доверие президента в чувствительных вопросах военного времени,

– отмечают в WP.

Хотя отставку Ермака можно толковать как препятствие в мирном процессе, эксперты говорят, что это скорее укрепляет репутацию Украины в борьбе с коррупцией.

Между тем украинские чиновники подчеркивают важность единства.

Атака России – это демонстративный ответ на все мирные инициативы Украины и наших партнеров,

– написал министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, Москва хочет продолжать убивать украинцев и сеять хаос и разрушения в Европе. В то же время страну-террористку возможно остановить благодаря единству и коллективной силе.

Когда состоится встреча делегаций?