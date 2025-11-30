На следующей неделе Зеленский столкнется с новой волной давления по мирному соглашению, – WP
- США давят на Зеленского, чтобы достичь соглашения о завершении войны, на фоне коррупционного скандала и российских обстрелов.
- Главой делегации назначили секретаря СНБО Рустема Умерова; это решение Владимира Зеленского вызвало критику.
На следующей неделе Владимир Зеленский столкнется с новой волной давления со стороны США с требованием заключить соглашение о завершении войны. Это происходит на фоне масштабного коррупционного скандала, призывов оппозиции к полному обновлению правительства и постоянных российских обстрелов.
Перед каким выбором стоит Зеленский?
Внезапная отставка руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который также был главным переговорщиком с США, произошла всего через несколько часов после того, как его дом обыскали антикоррупционные органы.
Вскоре после этого Россия атаковала Украину сотнями дронов и ракет. К утру более полумиллиона жителей столицы остались без света.
Между тем Вашингтон настаивает на завершении противоречивого соглашения о прекращении войны: специального посланника президента США Стива Уиткоффа ожидают в Москве на следующей неделе, а обновленная украинская делегация уже направляется в США на переговоры.
Рустема Умерова, секретаря СНБО, назначили вместо Ермака главой делегации. Это решение вызвало внутреннюю критику на фоне подозрений, что он также может быть причастен к коррупционному скандалу.
Пока команда подробно прорабатывает ключевые детали мирного плана, оппозиционные депутаты также призывают Зеленского заменить ключевых министров и поддержать новую коалицию в парламенте. Министры юстиции и энергетики уже ушли в отставку в этом месяце после того, как их обвинили в причастности к коррупционному скандалу.
Зеленскому придется одновременно преодолевать все эти кризисы и искать замену своему самому преданному соратнику, которого критиковали за концентрацию власти в Офисе президента и препятствование работе карьерных дипломатов, но который годами имел доверие президента в чувствительных вопросах военного времени,
Хотя отставку Ермака можно толковать как препятствие в мирном процессе, эксперты говорят, что это скорее укрепляет репутацию Украины в борьбе с коррупцией.
Между тем украинские чиновники подчеркивают важность единства.
Атака России – это демонстративный ответ на все мирные инициативы Украины и наших партнеров,
– написал министр иностранных дел Андрей Сибига.
По его словам, Москва хочет продолжать убивать украинцев и сеять хаос и разрушения в Европе. В то же время страну-террористку возможно остановить благодаря единству и коллективной силе.
Когда состоится встреча делегаций?
Переговоры делегаций США и Украины состоятся в Майами, штате Флорида, в воскресенье, 30 ноября. Это уже будет второй раунд обсуждения американского мирного плана.
На переговорах США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Накануне Владимир Зеленский выразил надежду, что Киеву и Вашингтону удастся согласовать свои позиции. По словам президента, украинская делегация имеет необходимые директивы.