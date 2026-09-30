Переговори про завершення війни в Україні можуть початися незабаром, – глава МЗС Німеччини

У Європі фіксують ознаки того, що діалог із Росією щодо припинення бойових дій може стартувати вже найближчим часом. Водночас партнери продовжуватимуть підтримку України.

Найближчим часом європейці мають будувати свою безпеку проти Росії. Про це повідомило видання Deutsche Welle, посилаючись на виступ міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля.

Що сказали у Німеччині?

Під час спілкування з депутатами ПАРЄ у Страсбурзі 29 вересня політик зазначив, що європейцям варто вже зараз визначати майбутній формат відносин із Москвою. Німецький дипломат вважає цілком імовірним, що в майбутньому вдасться вибудувати нормальні відносини з Росією.

Він сказав, що для цього треба сісти за стіл перемовин і припустив, що незабаром така можливість може з'явитись. Однак наразі європейська безпека має будуватися не разом із Москвою, а проти неї.

У нас немає жодних претензій до самої Росії чи до російського народу. Ми маємо серйозну проблему з нинішнім російським режимом, який розв'язав і веде цю незаконну агресивну війну,

– заявив Вадефуль.

Глава МЗС вважає, що не можна залишати нинішньої монополії на переговори з Кремлем Сполученим Штатам. Міністр наголосив, що війна триває на території Європи, тож вона зобов'язана брати участь у мирному процесі. Він зазначив, що будь-які остаточні домовленості щодо припинення вогню обов'язково має схвалити Київ.

Що Вадефуль сказав про підтримку України?

Політик підкреслив, що наразі Росія не демонструє ознак готовності розпочати перемовини про завершення війни. Тож європейські партнери продовжать надавати Україні політичну, військову та економічну підтримку, особливо напередодні зими.

За словами міністра, насамперед йдеться про посилення української протиповітряної оборони. Вадефуль наголосив, що Берлін постійно шукає додаткові системи ППО для Києва.

Політик стверджує, що багато країн, зокрема Німеччина, вже досягли максимуму з надання військової допомоги без шкоди для власної безпеки. Глава МЗС заявив, що незабаром щонайменше ще дві країни оголосять про нові пакети допомоги Україні.

Ми повинні діяти спільно і зробити все можливе, щоб ця жахлива війна, яка забирає незліченну кількість життів з обох сторін, якнайшвидше завершилася,

– закликав Вадефуль.

Нагадаємо, що німецький політик провів зустріч із російським колегою Сергієм Лавровим на полях Генасамблеї ООН. Тоді Німеччина передала спільну позицію Берліна та Києва з вимогою припинити агресію. Ця розмова стала першим прямим контактом очільників МЗС двох країн з початку 2022 року.