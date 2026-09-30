В ближайшее время европейцы должны строить свою безопасность против России. Об этом сообщило издание Deutsche Welle со ссылкой на выступление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля.

Что сказали в Германии?

Во время беседы с депутатами ПАСЕ в Страсбурге 29 сентября политик отметил, что европейцам следует уже сейчас определить будущий формат отношений с Москвой. Немецкий дипломат считает вполне вероятным, что в будущем удастся выстроить нормальные отношения с Россией.

Он сказал, что для этого нужно сесть за стол переговоров, и предположил, что в скором времени такая возможность может появиться. Однако пока европейская безопасность должна строиться не вместе с Москвой, а против нее.

У нас нет никаких претензий к самой России или к российскому народу. У нас есть серьезная проблема с нынешним российским режимом, который развязал и ведет эту незаконную агрессивную войну,

– заявил Вадефуль.

Глава МИД считает, что нельзя оставлять нынешнюю монополию на переговоры с Кремлем Соединенным Штатам. Министр подчеркнул, что война продолжается на территории Европы, поэтому она обязана участвовать в мирном процессе. Он отметил, что любые окончательные договоренности о прекращении огня обязательно должны быть одобрены Киевом.

Что Вадефуль сказал о поддержке Украины?

Политик подчеркнул, что на данный момент Россия не демонстрирует признаков готовности начать переговоры о прекращении войны. Поэтому европейские партнеры продолжат оказывать Украине политическую, военную и экономическую поддержку, особенно в преддверии зимы.

По словам министра, речь идет прежде всего об укреплении украинской противовоздушной обороны. Вадефуль подчеркнул, что Берлин постоянно ищет дополнительные системы ПВО для Киева.

Политик утверждает, что многие страны, в частности Германия, уже достигли предела в предоставлении военной помощи без ущерба для собственной безопасности. Глава МИД заявил, что в ближайшее время как минимум еще две страны объявят о новых пакетах помощи Украине.

Мы должны действовать совместно и сделать все возможное, чтобы эта ужасная война, уносящая бесчисленное количество жизней с обеих сторон, как можно скорее закончилась,

– призвал Вадефуль.

Напомним, что немецкий политик провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда Германия передала совместную позицию Берлина и Киева с требованием прекратить агрессию. Этот разговор стал первым прямым контактом глав МИД двух стран с начала 2022 года.