Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Що розповів Вадефуль Сибізі про розмову з Лавровим

Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем.

Німецький міністр розповів про результати своєї зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Сибіга подякував Вадефулю за те, що той передав російській стороні спільну позицію Києва та Берліна – вимогу припинити війну, підтвердження непохитної підтримки України та застереження щодо ворожих дій проти Європи.

Також міністри обговорили подальші кроки для досягнення припинення вогню, посилення тиску на Росію та зміцнення стійкості України напередодні зими.

Раніше Вадефуль розповів, що під час зустрічі закликав Сергія Лаврова відмовитися від подальшої ескалації. За його словами, Росія поки не продемонструвала готовності прислухатися до цього заклику.

Вадефуль назвав розмову з Лавровим інтенсивною, однак зазначив, що щодо ключових питань сторонам не вдалося досягти згоди.

Німецький міністр також закликав Москву припинити війну в Україні та погодитися на мирні переговори.

Нагадаємо, що зустріч Вадефуля і Лаврова відбулася на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Це сталося вперше з 2022 року. Попередньо, розмова міністрів тривала 20 хвилин.