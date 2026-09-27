Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль розкрив деталі своєї зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим в ефірі телеканалу ZDF.

Про що Вадефуль говорив з Лавровим?

За словами Вадефуля, його розмова з Лавровим була "інтенсивною", однак щодо ключових питань сторонам не вдалося дійти згоди.

Німецький міністр наголосив на неприйнятності таких дій, як атака дронів у Лейпцигу, та попередив Росію про необхідність припинити ескалацію.

Я запропонував йому деескалувати ситуацію, зокрема з огляду на ситуацію в Україні. Але наразі це не знайшло відгуку,

– сказав чиновник.

Вадефуль також розповів, що під час зустрічі обговорювали продовольчий експорт.

За його словами, важливо забезпечити можливість експорту зерна як з України, так і з Росії. Це, зокрема, має значення для країн Глобального Півдня.

Вадефуль пояснив, що вирішив зустрітися з Лавровим після закликів низки колег відновити прямий діалог із Росією. Він додав, що Європа не повинна повністю залишати Сполученим Штатам контакти з Москвою.

Водночас міністр визнав, що між урядами Німеччини та Росії існують принципові розбіжності. Однак, на його думку, навіть за таких умов сторони мають підтримувати діалог.

Щодо України міністр наголосив, що Німеччина не веде переговорів від її імені. Майбутнє України під час зустрічі не обговорювали, оскільки рішення щодо нього мають ухвалювати самі українці.

Водночас Вадефуль закликав Росію безпосередньо вести переговори з Києвом.

Він також заявив Лаврову, що Німеччина продовжить підтримувати Україну та чинити економічний тиск на Росію.

Міністр сказав, що Німеччина зацікавлена у відновленні конструктивних відносин із Росією. Це стане можливим лише після припинення російської війни проти України. Однак наразі щирої готовності Москви до цього немає.

Зустріч Вадефуля та Лаврова відбулася 26 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За даними росЗМІ, розмова тривала трохи понад 20 хвилин.

Востаннє глави МЗС Німеччини та Росії зустрічалися у січні 2022 року.