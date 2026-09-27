Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль рассказал о подробностях своей встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в эфире телеканала ZDF.

О чем Вадефуль говорил с Лавровым?

По словам Вадефуля, его беседа с Лавровым была "интенсивной", однако по ключевым вопросам сторонам не удалось прийти к согласию.

Немецкий министр подчеркнул неприемлемость таких действий, как атака дронов в Лейпциге, и предупредил Россию о необходимости прекратить эскалацию.

Я предложил ему деэскалировать ситуацию, в частности с учетом ситуации в Украине. Но пока это не нашло отклика,

– сказал чиновник.

Вадефуль также рассказал, что во время встречи обсуждался вопрос продовольственного экспорта.

По его словам, важно обеспечить возможность экспорта зерна как из Украины, так и из России. Это, в частности, имеет значение для стран Глобального Юга.

Вадефуль пояснил, что решил встретиться с Лавровым после призывов ряда коллег возобновить прямой диалог с Россией. Он добавил, что Европа не должна полностью оставлять Соединенным Штатам контакты с Москвой.

В то же время министр признал, что между правительствами Германии и России существуют принципиальные разногласия. Однако, по его мнению, даже в таких условиях стороны должны поддерживать диалог.

Что касается Украины, министр подчеркнул, что Германия не ведет переговоров от ее имени. Будущее Украины во время встречи не обсуждалось, поскольку решения по этому вопросу должны принимать сами украинцы.

В то же время Вадефуль призвал Россию вести переговоры напрямую с Киевом.

Он также заявил Лаврову, что Германия продолжит поддерживать Украину и оказывать экономическое давление на Россию.

Министр сказал, что Германия заинтересована в восстановлении конструктивных отношений с Россией. Это станет возможным только после прекращения российской войны против Украины. Однако пока искренней готовности Москвы к этому нет.

Встреча Вадефуля и Лаврова состоялась 26 сентября в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По данным российских СМИ, беседа длилась чуть более 20 минут.

Последний раз главы МИД Германии и России встречались в январе 2022 года.