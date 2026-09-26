Це перша подібна зустріч після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Про діалог між політиками написала речниця російського МЗС Марія Захарова.

Що сказала Захарова?

Російська пропагандистка заявила, що нібито німецький політик попросив про розмову з Лавровим. Після цього Захарова вчергове розкритикувала Європу.

Дипломатка розповіла, що російська сторона провела десятки переговорів з главами урядів та міністрами різних країн. Проте, за її словами, Захід нібито називає ці держави "дикими джунглями" за низький рівень демократії.

І ось на зустріч із главою МЗС Росії попросився представник "прекрасного саду", німецький міністр Вадефуль,

– заявила Захарова.

Вона розкритикувала німецьких представників за те, що співробітники вимагали обмежити доступ ЗМІ, гарантувати відсутність питань та не записувати аудіо вступних слів. Через це речниця звинуватила Захід у відсутності демократії.

Зазначимо, що зустріч Лаврова та Вадефуля тривала 20 хвилин.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував виступ Лаврова у Радбезі ООН. Він заявив, що російська пропаганда повторює "один і той самий набір нудних казок".

Міністр підкреслив, що виступ не мав жодних сигналів про готовність Москви до миру. Натомість кремлівський дипломат заявляв, що Росія продовжуватиме свою війну.