Міністр закордонних справ України розповів, що дослухав промову до кінця. Свої враження він розповів у інтерв'ю "Укрінформ".

Що сказав Сибіга?

Очільник дипломатичного відомства заявив, що доклав зусиль, щоб дослухати виступ російського пропагандиста до кінця.

Але єдине, у чому я переконався, – це той самий набір нудних казок, який росіяни щоразу повторюють. Немов заїжджена платівка,

– зазначив Сибіга.

Він сказав, що спостерігаючи за реакцією інших учасників засідання, побачив, що їм відверто нецікаво слухати одні й ті самі тези Кремля по колу. Дипломат розповів, що поставив Лаврову 3 питання, на які ані очільник МЗС, ані інший представник країни-агресорки не зміг дати відповідь.

Міністр підкреслив, що виступ не мав жодних сигналів про готовність Москви до миру. Натомість кремлівський дипломат заявляв, що Росія продовжуватиме свою війну.

Усе це означає, що міжнародний тиск на російський режим досі недостатній,

– заявив дипломат.

Сибіга додав, що Україна розраховує на те, що він буде значно посилений для того, щоб примусити Кремль зупинити збройну агресію.

Нагадаємо, що Лавров під час своєї промови говорив про можливість відновити переговорний процес. Він заявив про нібито готовність Москви до перемовин задля досягнення миру, проте одразу уточнив, що Кремль не планує робити жодних пауз у веденні бойових дій.