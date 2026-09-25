Проте, на думку, військового злочинця, Україна зірвала цю можливість. Про це російський президент розповів пропагандистським ЗМІ.

Що сказав Путін?

За словами очільника Кремля, можливість продовжити переговорний процес була, проте саме Україна не захотіла нею скористатись. Путін звинуватив Київ у спробі завдати ударів по Москві та нібито атакувати виборчі дільниці.

Також російський диктатор заявив, що Москва буде обирати, які саме пропозиції перемир'я відповідають її інтересам.

Всі пропозиції щодо мирного врегулювання "на столі", але Росії ще треба подумати, що в її інтересах,

– заявив Путін.