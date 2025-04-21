Якщо у Лондоні досягнуть домовленості з Україною, Віткофф знову поїде до Москви, – WSJ

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф відвідає переговори у Лондоні. Після цього він, ймовірно, знову поїде до Москви.

Це залежатиме від результату переговорів з Україною у Лондоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Віткофф може знову відвідати Москву

У Лондоні відбудуться багатосторонні зустрічі переговорників США, України та Євросоюзу щодо закінчення війни Росії проти України.

На переговорах будуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник США по Україні Кіт Келлог та спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Після цих переговорів Віткофф може поїхати до Москви. Це буде вже четвертий його візит до російської столиці з початку року.

Нагадаємо, на попередньому саміті союзників у Парижі Віткофф відрізнився вкрай невдалою заявою про Єлисейський палац, що розлютило французів. Він порівняв історичний неокласичний французький палац з резиденцією Трампа у віллі Мар-а-Лаго.