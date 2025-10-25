Посланець Путіна Дмитрієв вважає, що сторони "близькі до дипломатичного вирішення" війни
- Кирило Дмитрієв заявив, що Москва, Вашингтон і Київ близькі до дипломатичного вирішення, яке може завершити війну, але не розкрив деталей.
- Дмитрієв заперечив твердження Трампа про скасування зустрічі з Путіним, зазначивши, що переговори перенесені.
Спецпредставник російського диктатора Владіміра Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що, на його переконання, Москва, Вашингтон і Київ наблизилися до можливого дипломатичного врегулювання, яке може покласти край війні.
Водночас він не уточнив, що саме мається на увазі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.
Що заявив спецпредставник Путіна?
Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення,
– сказав Дмитрієв.
Він не розкрив жодних деталей про те, що саме мається на увазі.
"Це великий крок з боку президента Зеленського – вже визнати, що йдеться про лінії фронту. Ви знаєте, його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти, тож насправді я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного вирішення, яке можна виробити",
– додав посланець російського диктатора.
Окрім того, він заперечив твердження Дональда Трампа про скасування його зустрічі з Путіним, заявивши, що переговори просто перенесені й можуть відбутися пізніше.
Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі 24 Каналу заявив, що росіяни злякалися. Вони не очікували такого розвитку подій. І тут не найкращий сигнал, що Дмитрієв приїздить зараз до США і спілкується з Трампом.
Що відомо про візит Дмитрієва у США?
Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв прибув до США на переговори після оголошення Трампом нових санкцій проти Росії.
Дмитрієв мав зустрітися з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією". Журналіст Axios повідомив, що росіянин 25 жовтня вестиме переговори, зокрема, зі спецпосланцем президента Трампа Стівом Віткоффом.