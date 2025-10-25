Посланець Путіна Дмитрієв вважає, що сторони "близькі до дипломатичного вирішення" війни

Спецпредставник російського диктатора Владіміра Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що, на його переконання, Москва, Вашингтон і Київ наблизилися до можливого дипломатичного врегулювання, яке може покласти край війні.

Водночас він не уточнив, що саме мається на увазі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Що заявив спецпредставник Путіна?

Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення,

– сказав Дмитрієв.

Він не розкрив жодних деталей про те, що саме мається на увазі.

"Це великий крок з боку президента Зеленського – вже визнати, що йдеться про лінії фронту. Ви знаєте, його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти, тож насправді я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного вирішення, яке можна виробити",

– додав посланець російського диктатора.

Окрім того, він заперечив твердження Дональда Трампа про скасування його зустрічі з Путіним, заявивши, що переговори просто перенесені й можуть відбутися пізніше.

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі 24 Каналу заявив, що росіяни злякалися. Вони не очікували такого розвитку подій. І тут не найкращий сигнал, що Дмитрієв приїздить зараз до США і спілкується з Трампом.

Що відомо про візит Дмитрієва у США?