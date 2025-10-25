Посланник Путина Дмитриев считает, что стороны "близки к дипломатическому решению" войны
- Кирилл Дмитриев заявил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к дипломатическому решению, которое может завершить войну, но не раскрыл деталей.
- Дмитриев опроверг утверждение Трампа об отмене встречи с Путиным, отметив, что переговоры перенесены.
Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что, по его убеждению, Москва, Вашингтон и Киев приблизились к возможному дипломатическому урегулированию, которое может положить конец войне.
В то же время он не уточнил, что именно имеется в виду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.
Что заявил спецпредставитель Путина?
Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле достаточно близки к дипломатическому решению,
– сказал Дмитриев.
Он не раскрыл никаких деталей о том, что именно имеется в виду.
"Это большой шаг со стороны президента Зеленского – уже признать, что речь идет о линии фронта. Вы знаете, его предыдущая позиция заключалась в том, что Россия должна полностью уйти, поэтому на самом деле я думаю, что мы достаточно близки к дипломатическому решению, которое можно выработать",
– добавил посланник российского диктатора.
Кроме того, он опроверг утверждение Дональда Трампа об отмене его встречи с Путиным, заявив, что переговоры просто перенесены и могут состояться позже.
Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала заявил, что россияне испугались. Они не ожидали такого развития событий. И здесь не лучший сигнал, что Дмитриев приезжает сейчас в США и общается с Трампом.
Что известно о визите Дмитриева в США?
Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев прибыл в США на переговоры после объявления Трампом новых санкций против России.
Дмитриев должен был встретиться с представителями администрации Трампа, "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией". Журналист Axios сообщил, что россиянин 25 октября будет вести переговоры, в частности, со спецпосланником президента Трампа Стивом Уиткоффом.