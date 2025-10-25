Посланник Путина Дмитриев считает, что стороны "близки к дипломатическому решению" войны

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что, по его убеждению, Москва, Вашингтон и Киев приблизились к возможному дипломатическому урегулированию, которое может положить конец войне.

В то же время он не уточнил, что именно имеется в виду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

Что заявил спецпредставитель Путина?

Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле достаточно близки к дипломатическому решению,

– сказал Дмитриев.

Он не раскрыл никаких деталей о том, что именно имеется в виду.

"Это большой шаг со стороны президента Зеленского – уже признать, что речь идет о линии фронта. Вы знаете, его предыдущая позиция заключалась в том, что Россия должна полностью уйти, поэтому на самом деле я думаю, что мы достаточно близки к дипломатическому решению, которое можно выработать",

– добавил посланник российского диктатора.

Кроме того, он опроверг утверждение Дональда Трампа об отмене его встречи с Путиным, заявив, что переговоры просто перенесены и могут состояться позже.

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала заявил, что россияне испугались. Они не ожидали такого развития событий. И здесь не лучший сигнал, что Дмитриев приезжает сейчас в США и общается с Трампом.

Что известно о визите Дмитриева в США?