У НАТО висловилися про заморозку лінії фронту в обмін на гарантії безпеки для України. Там назвали це "основою для майбутньої мирної угоди".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву посла США в НАТО Метью Вітакера в ефірі Fox News.

Дивіться також Європі потрібно готувати "план Б", адже Трамп може не врятувати Україну, – оглядач FT

Що сказав Вітакер про досягнення миру в Україні?

Вітакер заявив, що Україна нібито готова погодитися на замороження лінії фронту в обмін на гарантії безпеки.

І тепер нам просто потрібно переконатися, що це станеться… Найважливішим у цьому контексті цієї війни є гарантії безпеки та забезпечення того, щоб Україна, яка має найбільшу армію в Європі зараз, перевірену в боях та з бойовим досвідом, могла захистити себе,

– сказав він.

Посол США в НАТО також додав, що "існує необхідність мати там європейські війська" – чи то миротворців, чи то інструкторів.

Вітакер вважає, що нібито саме такі гарантії безпеки дозволять президенту Зеленському укласти угоду.

"Якщо він відчуває, що війна не зможе бути відновлена, тоді він набагато швидше укладе угоду", – сказав посол.

Американський дипломат також наголосив, що обидві сторони повинні будуть погодитися на умови.

"Я ніколи особливо не звертав уваги на причини, які називає Володимир Путін. Думаю, багато з них ґрунтуються на дуже заплутаній версії історії. Проте обидві сторони повинні будуть погодитися на умови. І якою б не була ця угода – захист російських церков в Україні, захист російськомовних громадян – я думаю, основа вже існує. Було достатньо дискусій", – сказав Вітакер.

Мирні переговори: останні новини