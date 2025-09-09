Заморозка лінії фронту в обмін на гарантії безпеки – основа мирної угоди, – посол США в НАТО
- Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Україна нібито готова погодитися на замороження лінії фронту в обмін на гарантії безпеки.
- Він також зазначив, що для досягнення миру може бути необхідність присутності європейських військ у вигляді миротворців або інструкторів.
У НАТО висловилися про заморозку лінії фронту в обмін на гарантії безпеки для України. Там назвали це "основою для майбутньої мирної угоди".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву посла США в НАТО Метью Вітакера в ефірі Fox News.
Що сказав Вітакер про досягнення миру в Україні?
Вітакер заявив, що Україна нібито готова погодитися на замороження лінії фронту в обмін на гарантії безпеки.
І тепер нам просто потрібно переконатися, що це станеться… Найважливішим у цьому контексті цієї війни є гарантії безпеки та забезпечення того, щоб Україна, яка має найбільшу армію в Європі зараз, перевірену в боях та з бойовим досвідом, могла захистити себе,
– сказав він.
Посол США в НАТО також додав, що "існує необхідність мати там європейські війська" – чи то миротворців, чи то інструкторів.
Вітакер вважає, що нібито саме такі гарантії безпеки дозволять президенту Зеленському укласти угоду.
"Якщо він відчуває, що війна не зможе бути відновлена, тоді він набагато швидше укладе угоду", – сказав посол.
Американський дипломат також наголосив, що обидві сторони повинні будуть погодитися на умови.
"Я ніколи особливо не звертав уваги на причини, які називає Володимир Путін. Думаю, багато з них ґрунтуються на дуже заплутаній версії історії. Проте обидві сторони повинні будуть погодитися на умови. І якою б не була ця угода – захист російських церков в Україні, захист російськомовних громадян – я думаю, основа вже існує. Було достатньо дискусій", – сказав Вітакер.
Мирні переговори: останні новини
Днями Дональд Трамп анонсував нову розмову з диктатором Путіним, а також з європейськими лідерами. Президент США вкотре висловив упевненість, що війну в Україні вдасться завершити.
Водночас сам Путін "запросив" Володимира Зеленського зустрітися у Москві. На що президент України зауважив, що кремлівський очільник може самостійно приїхати до Києва.
Окрім того, у Росії вважають, що рівень їхньої та української переговорної групи "досить високий". Глава МЗС Росії також заявив, що роботу у "стамбульському форматі" можна продовжити.