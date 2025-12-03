Рубіо назвав головний фактор суперечки на переговорах між Україною та Росією

Державний секретар США підкреслив, що зараз Україна та Росія б'ються за 30 – 50 кілометрів Донеччини, які боронять Збройні Сили від окупантів. Американський політик вважає, що його країні вдалося досягнути значного прогресу в перемовинах щодо миру.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Держсекретаря США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News.

Що Рубіо заявив про війну в Україні?

Американський політик зазначив, що лише серед військових Росії втрати за тиждень складають близько 7000 окупантів. За його словами, у війні в Україні не перемагає жодна зі сторін.

Те, через що вони буквально зараз сперечаються, – це територія приблизно в 30 – 50 кілометрів і 20% Донецької області, що лишається (під контролем України – 24 Канал),

– пояснив Державний секретар США.

Він зауважив, що Сполучені Штати намагаються з'ясувати, як Україна може отримати гарантії того, що нове вторгнення не відбудеться у майбутньому.

Що відомо про переговори між США та Росією?