Рубіо назвав головний фактор суперечки на переговорах між Україною та Росією
- Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та Росія сперечаються за 30 – 50 кілометрів Донеччини, які залишаються під контролем України.
- Рубіо наголосив, що США працюють над гарантіями для України, щоб уникнути нового вторгнення в майбутньому.
Державний секретар США підкреслив, що зараз Україна та Росія б'ються за 30 – 50 кілометрів Донеччини, які боронять Збройні Сили від окупантів. Американський політик вважає, що його країні вдалося досягнути значного прогресу в перемовинах щодо миру.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Держсекретаря США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News.
Що Рубіо заявив про війну в Україні?
Американський політик зазначив, що лише серед військових Росії втрати за тиждень складають близько 7000 окупантів. За його словами, у війні в Україні не перемагає жодна зі сторін.
Те, через що вони буквально зараз сперечаються, – це територія приблизно в 30 – 50 кілометрів і 20% Донецької області, що лишається (під контролем України – 24 Канал),
– пояснив Державний секретар США.
Він зауважив, що Сполучені Штати намагаються з'ясувати, як Україна може отримати гарантії того, що нове вторгнення не відбудеться у майбутньому.
Що відомо про переговори між США та Росією?
Спеціальний представник США Стів Віткофф та зять американського президента Дональда Трампа, бізнесмен Джаред Кушнер прибули до Москви 2 грудня.
У столиці Росії американські представники зустрілися з Володимиром Путіним та обговорили можливі шляхи, зокрема, плану щодо припинення вогню в Україні.
Інститут вивчення війни припустив, що Москва прагне уникнути публічного обговорення результатів зустрічі 2 грудня. Так вона розраховує приховати ймовірне відкидання американсько-української мирної пропозиції.