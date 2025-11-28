"Якщо не мир, то розпад України": в NYT пояснили, що хоче досягти Путін ілюзією миру

Чому Путін "тягне" із мирним врегулюванням конфлікту?

Українські та європейські посадовці роблять усе можливе, щоб загладити раптовий мирний план Трампа, який виглядає вигідним лише для Кремля. Однак ніхто не знає, чи справді Путін готовий йти хоч на якісь поступки. Російський диктатор продовжує війну попри величезні втрати, аби змусити Україну погодитись на його умови.

Аналітики видання стверджують, що ситуація на фронті лише зміцнює позицію Росії на переговорах: Україна втрачає території, переживає масштабний корупційний скандал, стикається із нестачею коштів та військових. Водночас і США втрачають терпіння до цього "конфлікту".

У Кремлі вважають, що ослаблення України у всіх аспектах точно грає на користь Росії.

Наукова співробітниця Центру Карнегі Росія Євразія Тетяна Станова наголошує, що головною метою Москви у цій війні є виснаження України. За її словами, регулярні удари по інфраструктурі та повільне просування на фронті точно мають дати результати Кремлю – якщо не зараз, то через кілька місяців чи навіть через рік. Станова додає, що хоч Путін дещо помилився на початку війни, недооцінивши український супротив, від добре усвідомлює, що нині має перевагу.

Україна сама перебуває у дедалі глибшій кризі, і рано чи пізно вона розвалиться – він це чітко знає, і це все. Йому (Путіну – 24 Канал) більше нічого знати не потрібно,

– підкреслила наукова співробітниця.

Від яких умов Путін не відступить?

Російський диктатор наполягає на чітких гарантіях, що Україна не вступить до НАТО та не розширюватиме співпрацю із Заходом. Ще один пункт, який є категоричним у риториці Путіна – суттєве обмеження військових можливостей України. Крім цього, він хоче особливого статусу для російської мови та православної церкви московського патріархату.

Аналітики зазначають, що літні переговори із Трампом на Алясці стосувались ще однієї ключової вимоги Кремля. Росія прагне встановити контролю над усім Донбасом, включно із територіями, які наразі перебувають під контролем України.

За інформацією видання, є ознаки, що Путін не підтримав би навіть початковий 28-пунктний мирний план нібито Трампа. Однак російський диктатор заявив, що цей документ може бути основою для домовленостей, але і він потребує серйозного допрацювання. Радник Путіна Юрій Ушаков додав, що частина пунктів підходить Москві, "але далеко не всі".

Попри заяви Путіна про готовність воювати "до останнього українця" він все ж прагне зміцнити свої стосунки з Трампом та все ще сподівається на можливе пом'якшення санкцій, нові економічні можливості зі США та ширші політичні вигоди. Аналітики підкреслюють, що Путіна приваблює такий сценарій, однак від ключових військових цілей він точно не відмовиться.

Директор програми "Європа, Росія та Євразія" в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Макс Бергманн зазначає, що Москва, ймовірно, розраховує, що новий етап переговорів знову провалиться, тож США припинять підтримку України. А це лише прискорить її ослаблення.

На які поступки країни-учасники переговорного процесу точно не погодяться?

Після розуміння чіткої та не поступної позиції Путіна європейські чиновники різко розкритикували пункти плану, які обмежують НАТО та дають Москві вплив на європейську економіку. Тож США погодились винести ці суперечливі питання в окремий переговорний блок. Водночас Україна наполягла, що переговори щодо територій мають починатись із нинішньої лінії фронту й поставила під сумнів умову Путіна щодо скорочення ЗСУ. Москва ж назвала європейські пропозиції марними, адже будь-який варіант, який відходитиме від домовленостей, досягнутих між США та Росією на саміті в Алясці, вважається неприйнятним.

Які заяви щодо мирної угоди зробив Путін?