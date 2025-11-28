"Якщо не мир, то розпад України": в NYT пояснили, що хоче досягти Путін ілюзією миру
- Мирні переговори ускладнюються через невідомість поступок Путіна, при цьому США і Європа намагаються узгодити план.
- Путін, відчуваючи перевагу, продовжує тиснути, щоб отримати більше поступок від України.
Мирні переговори гальмуються, бо ніхто не знає, на які поступки реально готовий піти Путін. США і Європа намагаються узгодити план, однак Москва продовжує наполягати на своїх умовах щодо НАТО, українських територій і обмеженні оборони.
Аналітики The New York Times припускають, що Путін відчуває перевагу й тисне далі, сподіваючись вибити від України ще більше поступок, пише 24 Канал.
Дивіться також Полковник США сказав, що стримає Росію від нового нападу на Україну після підписання угоди
Чому Путін "тягне" із мирним врегулюванням конфлікту?
Україна сама перебуває у дедалі глибшій кризі, і рано чи пізно вона розвалиться – він це чітко знає, і це все. Йому (Путіну – 24 Канал) більше нічого знати не потрібно,
– підкреслила наукова співробітниця.
Від яких умов Путін не відступить?
Російський диктатор наполягає на чітких гарантіях, що Україна не вступить до НАТО та не розширюватиме співпрацю із Заходом. Ще один пункт, який є категоричним у риториці Путіна – суттєве обмеження військових можливостей України. Крім цього, він хоче особливого статусу для російської мови та православної церкви московського патріархату.
Аналітики зазначають, що літні переговори із Трампом на Алясці стосувались ще однієї ключової вимоги Кремля. Росія прагне встановити контролю над усім Донбасом, включно із територіями, які наразі перебувають під контролем України.
За інформацією видання, є ознаки, що Путін не підтримав би навіть початковий 28-пунктний мирний план нібито Трампа. Однак російський диктатор заявив, що цей документ може бути основою для домовленостей, але і він потребує серйозного допрацювання. Радник Путіна Юрій Ушаков додав, що частина пунктів підходить Москві, "але далеко не всі".
Попри заяви Путіна про готовність воювати "до останнього українця" він все ж прагне зміцнити свої стосунки з Трампом та все ще сподівається на можливе пом'якшення санкцій, нові економічні можливості зі США та ширші політичні вигоди. Аналітики підкреслюють, що Путіна приваблює такий сценарій, однак від ключових військових цілей він точно не відмовиться.
Директор програми "Європа, Росія та Євразія" в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Макс Бергманн зазначає, що Москва, ймовірно, розраховує, що новий етап переговорів знову провалиться, тож США припинять підтримку України. А це лише прискорить її ослаблення.
На які поступки країни-учасники переговорного процесу точно не погодяться?
Які заяви щодо мирної угоди зробив Путін?
На пресконференції 27 листопада російський диктатор повідомив про нібито окупацію російською армією Покровська, Мирнограда та Вовчанська. "А що далі? Далі – Слов'янськ, Куп'янськ, Комсомольськ та Сіверськ", – додав він. Однак на Донеччині немає міста з назвою Комсомольськ. Якщо мовиться про Комсомольське на Донеччині, то росіяни окупували його ще у 2014 році.
Під час пресконференції, Путін наголосив, що він не буде підписувати жодні документи із нинішнім українським керівництвом та звинуватив Київ у "стратегічній помилці" через нібито страх проводити вибори.
Водночас диктатор цинічно заявив, що Росія готова продовжувати воювати "до останнього українця".