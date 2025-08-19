Швейцарія готова провести саміт Україна – Росія: Путін отримає імунітет від арешту
- Швейцарія готова прийняти мирний саміт України та Росії, надавши Путіну імунітет від арешту за ордером МКС.
- Італія також пропонує свою підтримку для проведення саміту в Швейцарії, де обговорюватимуться важливі питання між Путіним, Трампом і Зеленським.
- Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у березні 2023 року за незаконну депортацію українських дітей, що викликає ризик його арешту в Швейцарії.
Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що його країна "більш ніж готова" прийняти мирний саміт України та Росії. Путін отримає імунітет від арешту за ордером МКС.
Швейцарія є членом МКС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Swissinfo.
Як Швейцарія пропонує організувати мирний саміт?
Швейцарський міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс наголосив на значному досвіді Швейцарії у проведенні подібних заходів.
Я вірю на 200% у проведення цього саміту, і ми обговорювали це протягом тривалого часу,
– зазначив міністр під час спільного виступу з італійським колегою Антоніо Таяні в Берні.
Швейцарський дипломат додав, що неодноразово нагадував Сергію Лаврову про готовність Берна виступити майданчиком для переговорів. Він також висловив подяку Емманюелю Макрону та Джорджі Мелоні за довіру до Швейцарії та уточнив, що Путіну буде надано "імунітет" у випадку його приїзду на мирну конференцію.
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за незаконну депортацію українських дітей. Оскільки Швейцарія є членом МКС, його візит туди формально означає ризик арешту.
Антоніо Таяні зі свого боку підкреслив, що Італія також здатна організувати зустріч, проте Рим підтримує і варіант проведення саміту в Швейцарії.
Що відомо про потенційну зустріч Трампа, Путіна та Зеленського?
- За словами українського лідера, на тристоронній зустрічі разом з президентом Володимиром Путіним йтиме мова про чутливі питання, зокрема про розподіл території. Лише під час переговорів Путіна, Трампа й Зеленського, ймовірно, вдасться дійти згоди. Такі перемовини Дональд Трамп хотів би провести в стислі терміни.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що переговори між Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним мають відбутися саме в Європі, й запропонував для цього швейцарську Женеву.