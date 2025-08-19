Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что его страна "более чем готова" принять мирный саммит Украины и России. Путин получит иммунитет от ареста по ордеру МУС.

Швейцария является членом МУС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Swissinfo.

Как Швейцария предлагает организовать мирный саммит?

Швейцарский министр иностранных дел Игнацио Кассис отметил значительный опыт Швейцарии в проведении подобных мероприятий.

Я верю на 200% в проведение этого саммита, и мы обсуждали это в течение длительного времени,

– отметил министр во время совместного выступления с итальянским коллегой Антонио Таяни в Берне.

Швейцарский дипломат добавил, что неоднократно напоминал Сергею Лаврову о готовности Берна выступить площадкой для переговоров. Он также выразил благодарность Эмманюэлю Макрону и Джорджи Мелони за доверие к Швейцарии и уточнил, что Путину будет предоставлен "иммунитет" в случае его приезда на мирную конференцию.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина за незаконную депортацию украинских детей. Поскольку Швейцария является членом МУС, его визит туда формально означает риск ареста.

Антонио Таяни со своей стороны подчеркнул, что Италия также способна организовать встречу, однако Рим поддерживает и вариант проведения саммита в Швейцарии.

Что известно о потенциальной встрече Трампа, Путина и Зеленского?