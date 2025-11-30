Переговори між США та Україною складні, але дуже конструктивні, – CNN

Українська делегація зустрілася з представниками США у Флориді 30 листопада. Переговори, спрямовані на завершення війни в Україні, є складними, але дуже конструктивними.

Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN Politics.

Дивіться також "Обговорюємо майбутнє України": перші заяви з Маямі, де триває зустріч України та США

Що кажуть про перебіг переговорів України та США?

Джерело, яке безпосередньо знайоме з перебігом переговорів, розповіло виданню, що зустріч була складною, але дуже конструктивною.

Поки що все добре,

– каже співрозмовник видання.

За словами джерела, під час зустрічі обговорювали деякі з найчутливіших питань для завершення війни.

Які заяви зробили на зустрічі у Маямі?