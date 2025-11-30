Переговори між США та Україною складні, але дуже конструктивні, – CNN
- Українська делегація провела складні, але конструктивні переговори з представниками США у Флориді 30 листопада.
- Під час зустрічі обговорювали найчутливіші питання для завершення війни в Україні.
Українська делегація зустрілася з представниками США у Флориді 30 листопада. Переговори, спрямовані на завершення війни в Україні, є складними, але дуже конструктивними.
Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN Politics.
Дивіться також "Обговорюємо майбутнє України": перші заяви з Маямі, де триває зустріч України та США
Що кажуть про перебіг переговорів України та США?
Джерело, яке безпосередньо знайоме з перебігом переговорів, розповіло виданню, що зустріч була складною, але дуже конструктивною.
Поки що все добре,
– каже співрозмовник видання.
За словами джерела, під час зустрічі обговорювали деякі з найчутливіших питань для завершення війни.
Які заяви зробили на зустрічі у Маямі?
Перед початком переговорів США та України 30 листопада Марко Рубіо запевнив, що Україна буде суверенною та незалежною, і це стосується не лише завершення війни, а й економічного прогресу.
За словами Держсекретаря США, 30 листопада був значний поступ і зараз сторони "на половині шляху, щоб забезпечити Україні суверенітет і незалежність".
"Початок поточної зустрічі був вдалим. Дуже цікавим і, поки що, конструктивним. Тепла атмосфера, сприятлива для потенційного прогресивного результату. Чудове керівництво Марко Рубіо. Як і в Женеві, я ціную ставлення Джареда Кушнера і те, як він викладає своє бачення", – прокоментував Сергій Кислиця.