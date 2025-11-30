Укр Рус
30 листопада, 22:03
Переговори між США та Україною складні, але дуже конструктивні, – CNN

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Українська делегація провела складні, але конструктивні переговори з представниками США у Флориді 30 листопада.
  • Під час зустрічі обговорювали найчутливіші питання для завершення війни в Україні.

Українська делегація зустрілася з представниками США у Флориді 30 листопада. Переговори, спрямовані на завершення війни в Україні, є складними, але дуже конструктивними.

Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN Politics.

Що кажуть про перебіг переговорів України та США?

Джерело, яке безпосередньо знайоме з перебігом переговорів, розповіло виданню, що зустріч була складною, але дуже конструктивною.

Поки що все добре,
– каже співрозмовник видання.

За словами джерела, під час зустрічі обговорювали деякі з найчутливіших питань для завершення війни.

Які заяви зробили на зустрічі у Маямі?

  • Перед початком переговорів США та України 30 листопада Марко Рубіо запевнив, що Україна буде суверенною та незалежною, і це стосується не лише завершення війни, а й економічного прогресу.

  • За словами Держсекретаря США, 30 листопада був значний поступ і зараз сторони "на половині шляху, щоб забезпечити Україні суверенітет і незалежність".

  • "Початок поточної зустрічі був вдалим. Дуже цікавим і, поки що, конструктивним. Тепла атмосфера, сприятлива для потенційного прогресивного результату. Чудове керівництво Марко Рубіо. Як і в Женеві, я ціную ставлення Джареда Кушнера і те, як він викладає своє бачення", – прокоментував Сергій Кислиця.