США запропонували Україні "захист від будь-якої агресії", щоб оживити переговори, – Axios

США під час перемовин у Берліні запропонували Україні масштабний пакет гарантій безпеки в обмін на територіальні поступки Росії. Це зокрема захист за принципом статті 5 НАТО.

Пропозиція здивувала українських та європейських представників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wall Street Jounal і Axios.

Які гарантії безпеки запропонували США?

За словами американського посадовця, українська та європейська делегації були відверто здивовані масштабом пропозицій Вашингтона. Йдеться про гарантії безпеки, наближені за змістом до статті 5 Статуту НАТО, які передбачали б захист України у разі нового нападу Росії і мали б пройти ратифікацію в Сенаті США.

У Білому домі намагаються схилити Київ до прийняття умов Москви, пропонуючи натомість не лише жорсткі безпекові зобов’язання, а й прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу, а також багатомільярдну фінансову допомогу на післявоєнне відновлення. Водночас ці пропозиції супроводжуються "гіркою пігулкою" – значними територіальними поступками на користь Росії.

Окрім збереження захоплених територій, за таким сценарієм Москва також отримала б шлях до поступової реінтеграції у світову економіку.

Водночас у Києві та європейських столицях ставляться до цієї ідеї з великою насторогою. Там побоюються, що навіть у разі згоди України на болючі територіальні втрати Кремль може зірвати домовленості й згодом висунути нові, ще жорсткіші вимоги.

Зеленський поставив вимогу США та Європі щодо гарантій безпеки