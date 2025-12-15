США предложили Украине "защиту от любой агрессии", чтобы оживить переговоры, – Axios

США во время переговоров в Берлине предложили Украине масштабный пакет гарантий безопасности в обмен на территориальные уступки России. Это в частности защита по принципу статьи 5 НАТО.

Предложение удивило украинских и европейских представителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Jounal і Axios.

Какие гарантии безопасности предложили США?

По словам американского чиновника, украинская и европейская делегации были откровенно удивлены масштабом предложений Вашингтона. Речь идет о гарантиях безопасности, приближенные по содержанию к статье 5 Устава НАТО, которые предусматривали бы защиту Украины в случае нового нападения России и должны были бы пройти ратификацию в Сенате США.

В Белом доме пытаются склонить Киев к принятию условий Москвы, предлагая взамен не только жесткие обязательства по безопасности, но и ускорение процесса вступления Украины в Европейский Союз, а также многомиллиардную финансовую помощь на послевоенное восстановление. В то же время эти предложения сопровождаются "горькой пилюлей" – значительными территориальными уступками в пользу России.

Кроме сохранения захваченных территорий, по такому сценарию Москва также получила бы путь к постепенной реинтеграции в мировую экономику.

В то же время в Киеве и европейских столицах относятся к этой идее с большой настороженностью. Там опасаются, что даже в случае согласия Украины на болезненные территориальные потери Кремль может сорвать договоренности и впоследствии выдвинуть новые, еще более жесткие требования.

