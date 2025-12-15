США предложили Украине "защиту от любой агрессии", чтобы оживить переговоры, – Axios
- США предложили Украине масштабный пакет гарантий безопасности по принципу статьи 5 НАТО в обмен на территориальные уступки России.
- Предложение включает ускорение вступления Украины в ЕС и финансовую помощь, но вызвало настороженность из-за возможных территориальных потерь и недоверие к соблюдению соглашений со стороны Кремля.
США во время переговоров в Берлине предложили Украине масштабный пакет гарантий безопасности в обмен на территориальные уступки России. Это в частности защита по принципу статьи 5 НАТО.
Предложение удивило украинских и европейских представителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Jounal і Axios.
Какие гарантии безопасности предложили США?
По словам американского чиновника, украинская и европейская делегации были откровенно удивлены масштабом предложений Вашингтона. Речь идет о гарантиях безопасности, приближенные по содержанию к статье 5 Устава НАТО, которые предусматривали бы защиту Украины в случае нового нападения России и должны были бы пройти ратификацию в Сенате США.
В Белом доме пытаются склонить Киев к принятию условий Москвы, предлагая взамен не только жесткие обязательства по безопасности, но и ускорение процесса вступления Украины в Европейский Союз, а также многомиллиардную финансовую помощь на послевоенное восстановление. В то же время эти предложения сопровождаются "горькой пилюлей" – значительными территориальными уступками в пользу России.
Кроме сохранения захваченных территорий, по такому сценарию Москва также получила бы путь к постепенной реинтеграции в мировую экономику.
В то же время в Киеве и европейских столицах относятся к этой идее с большой настороженностью. Там опасаются, что даже в случае согласия Украины на болезненные территориальные потери Кремль может сорвать договоренности и впоследствии выдвинуть новые, еще более жесткие требования.
Президент Зеленский предлагает создать сеть соглашений с гарантиями безопасности вместо вступления Украины в НАТО.
"Коалиция желающих", в которую входят более 30 стран, не планирует направлять войска в Украину до заключения перемирия, а даже после этого – не намерена размещать их вблизи линии фронта. США также исключают участие своих сухопутных сил.
Украина настаивает на "железных" гарантиях безопасности, учитывая негативный опыт Будапештского меморандума 1994 года, который не смог уберечь страну от российской агрессии.