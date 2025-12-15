США предложили Украине "защиту от любой агрессии", чтобы оживить переговоры, – Axios

Укр Рус
15 декабря, 22:37
Сергей Попович
  • США предложили Украине масштабный пакет гарантий безопасности по принципу статьи 5 НАТО в обмен на территориальные уступки России.
  • Предложение включает ускорение вступления Украины в ЕС и финансовую помощь, но вызвало настороженность из-за возможных территориальных потерь и недоверие к соблюдению соглашений со стороны Кремля.

США во время переговоров в Берлине предложили Украине масштабный пакет гарантий безопасности в обмен на территориальные уступки России. Это в частности защита по принципу статьи 5 НАТО.

Предложение удивило украинских и европейских представителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Jounal і Axios.

Какие гарантии безопасности предложили США?

По словам американского чиновника, украинская и европейская делегации были откровенно удивлены масштабом предложений Вашингтона. Речь идет о гарантиях безопасности, приближенные по содержанию к статье 5 Устава НАТО, которые предусматривали бы защиту Украины в случае нового нападения России и должны были бы пройти ратификацию в Сенате США.

В Белом доме пытаются склонить Киев к принятию условий Москвы, предлагая взамен не только жесткие обязательства по безопасности, но и ускорение процесса вступления Украины в Европейский Союз, а также многомиллиардную финансовую помощь на послевоенное восстановление. В то же время эти предложения сопровождаются "горькой пилюлей" – значительными территориальными уступками в пользу России.

Кроме сохранения захваченных территорий, по такому сценарию Москва также получила бы путь к постепенной реинтеграции в мировую экономику.

В то же время в Киеве и европейских столицах относятся к этой идее с большой настороженностью. Там опасаются, что даже в случае согласия Украины на болезненные территориальные потери Кремль может сорвать договоренности и впоследствии выдвинуть новые, еще более жесткие требования.

Зеленский поставил требование США и Европе относительно гарантий безопасности

  • Президент Зеленский предлагает создать сеть соглашений с гарантиями безопасности вместо вступления Украины в НАТО.

  • "Коалиция желающих", в которую входят более 30 стран, не планирует направлять войска в Украину до заключения перемирия, а даже после этого – не намерена размещать их вблизи линии фронта. США также исключают участие своих сухопутных сил.

  • Украина настаивает на "железных" гарантиях безопасности, учитывая негативный опыт Будапештского меморандума 1994 года, который не смог уберечь страну от российской агрессии.