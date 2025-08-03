Посол США при НАТО розповів, що Стів Віткофф прибуде до Москви з візитом. Подія запланована на вихідні.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар посла США при НАТО Метта Вітакера в інтерв'ю WHO 13 News.

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Коли Віткофф відвідає Росію?

Президент США повідомляв, що його спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф найближчими днями відвідає Росію.

Подію підтвердив посол США при НАТО в суботу, 2 серпня, вказавши, коли це станеться.

Я знаю, що Стів Віткофф, спеціальний посланник президента Трампа, цих вихідних буде в Москві. І я сподіваюся, що йому вдасться досягти прориву,

– сказав він.

Також дипломат вважає, що поїздка Віткоффа не буде безрезультатною. "Уже видно, що його візит може принести певні результати", – наголосив Вітакер.

Крім цього, він сказав, що Україні та Росії потрібно "погодитися на угоду і припинити вбивства".