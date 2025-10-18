Хай обидві сторони оголосять перемогу, а історія розсудить, – Трамп після зустрічі з Зеленським
- Дональд Трамп закликав Україну та Росію зупинити бойові дії та "оголосити перемогу" на тих позиціях, де вони є зараз.
- Трамп зазначив, що війна ніколи б не почалася, якби він був президентом, і підкреслив важливість припинення кровопролиття.
Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським написав цікавий допис у мережі. Президент США закликав Україну та Росію "зупинитися там, де знаходяться зараз" на фронті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.
Що написав Трамп щодо війни в Україні та миру?
Президента США написав, що переговори із його українським колегою були "дуже цікавими та сердечними".
Водночас Трамп заявив, що, як і у випадку з Путіним, він сказав Зеленському, що "настав час припинити вбивства й укласти угоду".
Досить кровопролиття, досить визначати кордони війною та відвагою. Вони повинні зупинитися там, де перебувають зараз. Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить! Більше ніяких пострілів, ніякої смерті, ніяких величезних і непіднімних витрат. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом,
– написав американський лідер.
Він підкреслив, що тисячі людей гинуть щотижня, тому "досить, повертайтеся до своїх родин у мирі".
Дональд Трамп закликав Україну та Росію зупинити бойові дії на нинішній лінії фронту / Скриншот з акаунту президента США у соцмережі Х
Цікаво, що Володимир Зеленський під час брифінгу із журналістами зазначив, що погоджується з позицією Трампа щодо того, що потрібно зупинитися на нинішній лінії фронту, і вже потім говорити.
Також Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Володимиром Путіним з метою встановлення миру. Водночас глава Кремля до мирних зусиль – не готовий.