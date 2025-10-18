Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським написав цікавий допис у мережі. Президент США закликав Україну та Росію "зупинитися там, де знаходяться зараз" на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Що написав Трамп щодо війни в Україні та миру?

Президента США написав, що переговори із його українським колегою були "дуже цікавими та сердечними".

Водночас Трамп заявив, що, як і у випадку з Путіним, він сказав Зеленському, що "настав час припинити вбивства й укласти угоду".

Досить кровопролиття, досить визначати кордони війною та відвагою. Вони повинні зупинитися там, де перебувають зараз. Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить! Більше ніяких пострілів, ніякої смерті, ніяких величезних і непіднімних витрат. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом,

– написав американський лідер.

Він підкреслив, що тисячі людей гинуть щотижня, тому "досить, повертайтеся до своїх родин у мирі".



Дональд Трамп закликав Україну та Росію зупинити бойові дії на нинішній лінії фронту / Скриншот з акаунту президента США у соцмережі Х

Цікаво, що Володимир Зеленський під час брифінгу із журналістами зазначив, що погоджується з позицією Трампа щодо того, що потрібно зупинитися на нинішній лінії фронту, і вже потім говорити.

Також Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Володимиром Путіним з метою встановлення миру. Водночас глава Кремля до мирних зусиль – не готовий.