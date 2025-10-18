Пусть обе стороны объявят победу, а история рассудит, – Трамп после встречи с Зеленским
- Дональд Трамп призвал Украину и Россию остановить боевые действия и "объявить победу" на тех позициях, где они есть сейчас.
- Трамп отметил, что война никогда бы не началась, если бы он был президентом, и подчеркнул важность прекращения кровопролития.
Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским написал интересное сообщение в сети. Президент США призвал Украину и Россию "остановиться там, где находятся сейчас" на фронте.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
Что написал Трамп о войне в Украине и мире?
Президент США написал, что переговоры с его украинским коллегой были "очень интересными и сердечными".
В то же время Трамп заявил, что, как и в случае с Путиным, он сказал Зеленскому, что "пришло время прекратить убийства и заключить соглашение".
Хватит кровопролития, достаточно определять границы войной и отвагой. Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть обе стороны объявят о победе, а история рассудит! Больше никаких выстрелов, никакой смерти, никаких огромных и неподъемных расходов. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом,
– написал американский лидер.
Он подчеркнул, что тысячи людей гибнут каждую неделю, поэтому "хватит, возвращайтесь к своим семьям в мире".
Дональд Трамп призвал Украину и Россию остановить боевые действия на нынешней линии фронта / Скриншот с аккаунта президента США в соцсети Х
Интересно, что Владимир Зеленский во время брифинга с журналистами отметил, что соглашается с позицией Трампа относительно того, что нужно остановиться на нынешней линии фронта, и уже потом говорить.
Также Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Владимиром Путиным с целью установления мира. В то же время глава Кремля к мирным усилиям – не готов.