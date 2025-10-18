Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским написал интересное сообщение в сети. Президент США призвал Украину и Россию "остановиться там, где находятся сейчас" на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Что написал Трамп о войне в Украине и мире?

Президент США написал, что переговоры с его украинским коллегой были "очень интересными и сердечными".

В то же время Трамп заявил, что, как и в случае с Путиным, он сказал Зеленскому, что "пришло время прекратить убийства и заключить соглашение".

Хватит кровопролития, достаточно определять границы войной и отвагой. Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть обе стороны объявят о победе, а история рассудит! Больше никаких выстрелов, никакой смерти, никаких огромных и неподъемных расходов. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом,

– написал американский лидер.

Он подчеркнул, что тысячи людей гибнут каждую неделю, поэтому "хватит, возвращайтесь к своим семьям в мире".



Дональд Трамп призвал Украину и Россию остановить боевые действия на нынешней линии фронта / Скриншот с аккаунта президента США в соцсети Х

Интересно, что Владимир Зеленский во время брифинга с журналистами отметил, что соглашается с позицией Трампа относительно того, что нужно остановиться на нынешней линии фронта, и уже потом говорить.

Также Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Владимиром Путиным с целью установления мира. В то же время глава Кремля к мирным усилиям – не готов.