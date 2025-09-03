Минуло понад два тижні від саміту президента США та російського лідера на Алясці, однак жодних реальних кроків до миру не було зроблено. Хоча саме Росія зірвала мирні зусилля, Дональд Трамп, ймовірно, намагатиметься перекласти відповідальність на Європу.

Чи готовий Трамп вийти з переговорів?

За даними джерел у Білому домі, Трамп може звинуватити європейців у тому, що вони підштовхували Київ не йти на поступки перед російськими ультиматумами та відкладати домовленості в очікуванні вигідніших умов миру.

Аналітики не виключають, що це змусить американського президента взагалі відмовитися від спроб мирного врегулювання. Додатковим свідченням такого настрою стало його недавнє порівняння повномасштабної війни Росії проти України з бійкою двох дітей у дворі.

Вони ненавидять одне одного, і вони починають махатися, махатися і махатися. Ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони уже і раді б зупинитися. Розумієте? Це (війна в Україні, – 24 Канал) майже те саме. Іноді їм треба трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися,

– сказав Трамп.

Минулого тижня Трамп знову почав шукати винних у затягуванні війни, натякнувши під час засідання уряду, що президент Зеленський нібито теж несе відповідальність.

Аналітики The Times припускають, що така риторика може бути сприйнята Путіним як сигнал до подальшої агресії проти України. До цього додаються й нові ознаки того, що Трамп готується перекласти провину за провал своєї мирної ініціативи на Європу.

