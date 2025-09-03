Прошло более двух недель с саммита президента США и российского лидера на Аляске, однако никаких реальных шагов к миру не было сделано. Хотя именно Россия сорвала мирные усилия, Дональд Трамп, вероятно, попытается переложить ответственность на Европу.

Готов ли Трамп выйти из переговоров?

По данным источников в Белом доме, Трамп может обвинить европейцев в том, что они подталкивали Киев не идти на уступки перед российскими ультиматумами и откладывать договоренности в ожидании более выгодных условий мира.

Аналитики не исключают, что это заставит американского президента вообще отказаться от попыток мирного урегулирования. Дополнительным свидетельством такого настроения стало его недавнее сравнение полномасштабной войны России против Украины с дракой двух детей во дворе.

Они ненавидят друг друга, и они начинают махаться, махаться и махаться. Вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они уже и рады бы остановиться. Понимаете? Это (война в Украине, – 24 Канал) почти то же самое. Иногда им надо немного подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться,

– сказал Трамп.

На прошлой неделе Трамп снова начал искать виновных в затягивании войны, намекнув во время заседания правительства, что президент Зеленский якобы тоже несет ответственность.

Аналитики The Times предполагают, что такая риторика может быть воспринята Путиным как сигнал к дальнейшей агрессии против Украины. К этому добавляются и новые признаки того, что Трамп готовится переложить вину за провал своей мирной инициативы на Европу.

