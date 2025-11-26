Віткофф хотів радити Путіну, коли і як говорити з Трампом: Bloomberg має його розмову з Ушаковим

Спецпосланець президента США Стів Віткофф у жовтні говорив з помічником Путіна Юрієм Ушаковим. Він давав поради, як Путіну краще поговорити з Трампом.

Віткофф зокрема висловлював свою повагу до Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Які поради Віткофф міг давати росіянам?

Спецпосланець президента США Стів Віткофф 14 жовтня провів телефонну розмову з помічником Путіна Юрієм Ушаковим, яка тривала трохи довше 5 хвилин. Він давав російському колезі поради, як представити Трампу проєкт мирної угоди.

Віткофф зокрема висловлював свою глибоку повагу Путіну, та визнав, що казав Трампу, що, на його думку, Росія завжди хотіла мирної угоди.

Вони також обговорювали запланований на той момент візит Зеленського до Вашингтона. Віткофф радив, що Путін поговорив з Трампом телефоном швидше, ніж український президент прибуде до США.

Зеленський приїде до Білого дому в п'ятницю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією п'ятничною зустріччю,

– цитує Віткоффа Bloomberg.

Ушаков питав, чи "корисно" Путіну подзвонити Трампу перед цим, на що його американський колега відповів, що так, і порекомендував російському диктатору привітати Трампа з досягненням мирної угоди в Газі, сказати, що Росія її підтримує і що він поважає президента США як людину миру.

Віткофф також обговорював з Ушаковим проєкт мирної угоди, яка зрештою вилилась у 28 пунктів.

"Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов давайте говорити з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп. – 24 Канал) надасть мені багато свободи і повноважень для досягнення угоди", – казав спецпосланець США.

До слова, помічник Путіна Юрій Ушаков та посланець Кирило Дмитрієв обговорювали мирний план, який мали передати США. Їх розмову також отримало агентство Bloomberg.

Вона може свідчити про те, що "план Трампа" готували саме Ушаков з Дмітрієвим. Росіяни побоювалися, що США змінять угоду так, щоб вона вже була невигідна Москві.

Віткофф обговорить оновлену угоду у Москві